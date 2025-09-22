Nevşehir'de 14 Yaşındaki Çocuk, Arkadaşını Öldürdü!

Nevşehir’de iki çocuk arasında çıkan tartışma kanlı bitti. 14 yaşındaki M.M.K., 15 yaşındaki F.A.’yı kalbinden bıçaklayarak öldürdü.

Nevşehir'de 14 Yaşındaki Çocuk, Arkadaşını Öldürdü!
Nevşehir’de iki çocuk arasında çıkan tartışma faciayla sonuçlandı. Olay, öğle saatlerinde Emek Mahallesi’ndeki Mehmet Gülen Ortaokulu önünde yaşandı. Henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başlayan 14 yaşındaki M.M.K. ile 15 yaşındaki F.A., kısa sürede kavgaya tutuştu. Kavga sırasında M.M.K., cebinden çıkardığı bıçakla F.A.’yı kalbinden yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak sağlık görevlileri, F.A.’nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Gencin cansız bedeni, incelemenin ardından otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cinayet şüphelisi M.M.K. polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

