İstanbul’un Fatih ilçesinde yaşayan Özbekistan uyruklu kadın evinde ölü bulundu. Cinayet şüphesi üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fatih’te Kan Donduran Olay: Günlerdir Aranan Kadın Ölü Bulundu
İstanbul Fatih'te Aksaray semtindeki bir evde ikamet eden Züleyha E'den (36) günlerdir haber alamayan arkadaşı, durumu ev sahibine bildirdi. Kadının yaşadığı eve gelen ev sahibi ile arkadaşı çilingir yardımıyla kapıyı açtı. Züleyha E. hareketsiz halde bulunurken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EKİPLER CANSIZ BEDENİNİ BULDU

Sağlık ekipleri, boğazı kesilmiş halde olan kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, çevrede güvenlik önlemi alan polislerin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Mahalle sakinlerinden Arzu Dinç, kadının komşuları olduğunu ancak onu pek tanımadıklarını anlatarak, "Kavga, gürültü sesi de hiç duymadım." dedi.

Cinayet şüphesi üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

