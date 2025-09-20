Özel Hastanede Doğum Skandalı: Binlerce Anne ve Bebek Tehlikeye Atıldı! Bakanlık Soruşturma Başlattı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Sancaktepe’de faaliyet gösteren özel bir hastanede görev yapan kadın doğum uzmanı Dr. P.Ç. hakkında skandal iddialar gündeme geldi. İddiaya göre, bazı hastalar muayene sırasında bilgileri olmadan vajinal yoldan ilaç uygulanarak erken doğuma yönlendirildi. Gelen şikâyetler üzerine Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü devreye girdi.

8 BİN DOĞUM, BİNLERCE ERKEN DOĞUM İDDİASI

Eylül 2025’te yapılan başvurularda, 2015-2025 yılları arasında aynı hastanede yaklaşık 8 bin doğum gerçekleştiği, bunların önemli bir kısmının 32, 34 ve 36’ncı haftalarda olduğu öne sürüldü. Normal şartlarda 40 hafta süren gebeliklerin erken sonlandırıldığı, bu nedenle bazı bebeklerin yoğun bakıma alındığı ve kalıcı sağlık sorunlarıyla karşılaştığı iddia edildi.

HASTALARDAN HABERSİZ İLAÇ İDDİASI

Şikâyetlerde, bazı hastalara bilgileri dışında vajinal yoldan "Cytotec" isimli ilacın verildiği ileri sürüldü. Doğumu hızla başlatabilen bu ilacın yalnızca süresi dolmuş gebeliklerde veya doğum sonrası kullanılabileceği, erken doğumlarda ise hem anne hem bebek için ciddi riskler taşıdığı vurgulandı.

BAKANLIK İNCELEME BAŞLATTI

İhbarın ardından Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri hastanede hasta dosyaları ve tıbbi kayıtlar üzerinde inceleme başlattı. Dr. P.Ç. ve hastane hakkında idari soruşturma yürütüldüğü, ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi.

KADIN DOĞUM BÖLÜMÜ KAPATILDI

İddiaların ardından hastanenin kadın doğum servisi, polikliniği ve doğumhanesi süresiz olarak kapatıldı. Bakanlık yetkilileri, incelemelerin sürdüğünü, personelin ifadelerinin alınmaya başladığını duyurdu. Konuyla ilgili resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılacağı bildirildi.

Kaynak: İHA