Özel Hastanede Doğum Skandalı: Binlerce Anne ve Bebek Tehlikeye Atıldı! Bakanlık Soruşturma Başlattı

İstanbul Sancaktepe'deki özel bir hastanede görevli kadın doğum uzmanı Dr. P.Ç. hakkında ciddi iddialar gündeme geldi. İddialara göre doktor, bazı hastalara bilgileri dışında vajinal yolla ilaç uygulayarak erken doğuma neden oldu. Şikayetler üzerine Sağlık Bakanlığı’na bağlı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, hastanede inceleme başlattı.

Son Güncelleme:
Özel Hastanede Doğum Skandalı: Binlerce Anne ve Bebek Tehlikeye Atıldı! Bakanlık Soruşturma Başlattı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Sancaktepe’de faaliyet gösteren özel bir hastanede görev yapan kadın doğum uzmanı Dr. P.Ç. hakkında skandal iddialar gündeme geldi. İddiaya göre, bazı hastalar muayene sırasında bilgileri olmadan vajinal yoldan ilaç uygulanarak erken doğuma yönlendirildi. Gelen şikâyetler üzerine Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü devreye girdi.

8 BİN DOĞUM, BİNLERCE ERKEN DOĞUM İDDİASI

Eylül 2025’te yapılan başvurularda, 2015-2025 yılları arasında aynı hastanede yaklaşık 8 bin doğum gerçekleştiği, bunların önemli bir kısmının 32, 34 ve 36’ncı haftalarda olduğu öne sürüldü. Normal şartlarda 40 hafta süren gebeliklerin erken sonlandırıldığı, bu nedenle bazı bebeklerin yoğun bakıma alındığı ve kalıcı sağlık sorunlarıyla karşılaştığı iddia edildi.

HASTALARDAN HABERSİZ İLAÇ İDDİASI

Şikâyetlerde, bazı hastalara bilgileri dışında vajinal yoldan "Cytotec" isimli ilacın verildiği ileri sürüldü. Doğumu hızla başlatabilen bu ilacın yalnızca süresi dolmuş gebeliklerde veya doğum sonrası kullanılabileceği, erken doğumlarda ise hem anne hem bebek için ciddi riskler taşıdığı vurgulandı.

BAKANLIK İNCELEME BAŞLATTI

İhbarın ardından Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri hastanede hasta dosyaları ve tıbbi kayıtlar üzerinde inceleme başlattı. Dr. P.Ç. ve hastane hakkında idari soruşturma yürütüldüğü, ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi.

KADIN DOĞUM BÖLÜMÜ KAPATILDI

İddiaların ardından hastanenin kadın doğum servisi, polikliniği ve doğumhanesi süresiz olarak kapatıldı. Bakanlık yetkilileri, incelemelerin sürdüğünü, personelin ifadelerinin alınmaya başladığını duyurdu. Konuyla ilgili resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılacağı bildirildi.

Kuyumcuyu Oyalayıp 2,5 Kilo Altın ÇaldılarKuyumcuyu Oyalayıp 2,5 Kilo Altın ÇaldılarGüncel
Adana’da Narkotik Alarmı! Şüpheli Şahıslar Tek Tek ArandıAdana’da Narkotik Alarmı! Şüpheli Şahıslar Tek Tek ArandıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
İstanbul Sancaktepe Sağlık Bakanlığı
Son Güncelleme:
Galatasaray, Almanya’da Darma Duman Oldu! İşte UEFA Ülke Puanı Sıralamasında Son Durum: Türkiye, UEFA Ülkeler Sıralamasında Kaçıncı Sırada UEFA Ülke Puanı Sıralamasında Son Durum
Bursa'da Yeni Yapılan Sitenin İstinat Duvarı Çöktü Yeni Yapılan Sitenin İstinat Duvarı Çöktü
İnşaatın 4. Katından Düşen Kişi Öldü İnşaatın 4. Katından Düşen Kişi Öldü
SGK Uzmanı Özgür Erdursun’dan SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Tarihi Uyarı: ‘Yılbaşını Beklemeyin’ Diyerek Kara Haberi Verdi! SSK ve Bağkur Emeklilerine Kritik Uyarı
ÇOK OKUNANLAR
Karadeniz'de Sel Felaketi! Köprü Çöktü, Yollar Kapandı; Yaralılar Var Karadeniz'de Sel Felaketi! Köprü Çöktü, Yollar Kapandı
AKP'de İstifa Depremi! Görevden Ayrılan İl Başkanı Sayısı 7'ye Çıktı Görevden Ayrılan AKP'li İl Başkanı Sayısı 7'ye Çıktı
BDDK’dan Onay Çıktı! Türkiye’ye Yeni Bir Banka Daha Geliyor! İsmi Şimdiden Belli Oldu BDDK’dan Onay Çıktı! Türkiye’ye Yeni Bir Banka Daha Geliyor! İsmi Şimdiden Belli Oldu
Beyoğlu'nda Taksiciye Korkunç Saldırı: Başından Vurularak Öldürüldü Beyoğlu'nda Taksiciye Korkunç Saldırı
Peşe Peşe İstifalar Sonrası AKP’den İlk Açıklama Peşe Peşe İstifalar Sonrası AKP’den İlk Açıklama