Gaziantep'te Cinayet Şoku: Tarım Müdürlüğü Çalışanı Kalbinden Bıçaklanmış Ölü Bulundu

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesi kırsal Çaybaşı Mahallesi'nde sabah saatlerinde dağlık alanda park halindeki bir araçta hareketsiz bir şahıs gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, araç içinde kalbinden bıçaklanmış halde bulunan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma soruşturmasında, ölen kişinin Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Oğuzeli İlçe Tarım Müdürlüğü'nde ziraat teknikeri olarak görev yapan Ahmet Unurlu (58) olduğu tespit edildi. Unurlu'nun cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Otopsi işlemleri tamamlandıktan sonra ailesine teslim edileceği bildirildi.

Olayla ilgili cinayet şüphesi üzerine geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Jandarma ekipleri, Unurlu'nun son hareketlerini, araç çevresini ve olası şüphelileri incelemeye aldı. Bölgede güvenlik kameraları ve tanık ifadeleri toplandığı, delillerin laboratuvar analizine gönderildiği ifade edildi.

Kaynak: İHA