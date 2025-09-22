Giresun’da Alacak-Verecek Kavgası: Bıçakla Boğazından Yaralandı

Giresun Merkez Fatih Caddesi’nde alacak meselesi yüzünden çıkan tartışmada T.C.B., H.K.’yı bıçakla boğazından ağır yaraladı; inşaat firması sahibi yaralı hastaneye kaldırıldı, saldırgan yakalandı.

Giresun’un merkez ilçesinde, alacak-verecek anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı iddia edilen bir tartışma, kanlı bir olaya dönüştü. Fatih Caddesi üzerinde T.C.B. ile H.K. arasında başlayan sözlü münakaşa, kısa sürede şiddete evrildi. Görgü tanıklarının beyanlarına göre, T.C.B. öfkesine yenik düşerek H.K.’yı bıçakla boğazından yaraladı.

Olayın ihbarı üzerine bölgeye hızla sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralanan H.K.’ya olay yerinde ilk müdahaleyi yapan sağlık görevlileri, ardından ambulansla hastaneye sevk etti. İnşaat firması sahibi olduğu öğrenilen H.K.’nın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Saldırgan T.C.B. ise polis tarafından olay yerinde gözaltına alındı.

Savcılık, olayın detaylarını aydınlatmak üzere soruşturma başlattı. Çevrede güvenlik kameralarının incelendiği, tanık ifadelerinin toplandığı ifade edildi.

Kaynak: İHA

Giresun Kavga
