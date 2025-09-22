Antalya'da Meyve Halinde Yürekleri Ağza Getiren Patlama! Yaralılar Var

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Antalya’nın Demre ilçesindeki bir meyve halinde saat 15.00 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamanın nedeni henüz belirlenemezken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Antalya'da toptancı halinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı

İŞ YERLERİ VE ARAÇLAR HASAR ALDI

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi. 3 kişi yaralanırken, 1 kişi hayatını kaybetti. Patlama, iş yerinde ve çevredeki bazı araçlarda hasara neden oldu. Olay yerinde inceleme başlatan ekipler, patlamanın kaynağını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

"NEDENİ BİLİNMİYOR"

Antalya Hal Komisyoncular Derneği Başkanı Nevzat Akcan yaptığı açıklamada, patlamanın vardiya sırasında meydana geldiğini ifade ederek, "Neden kaynaklandığı henüz bilinmiyor. Hal Başkanımızla görüştüm, incelemeler devam ediyor. Şu an için bir kişinin hayatını kaybettiğine dair bilgi geldi, ancak bu bilgi henüz netleşmedi" dedi.

