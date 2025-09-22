Antalya'da Meyve Halinde Yürekleri Ağza Getiren Patlama! Yaralılar Var

Antalya’nın Demre ilçesinde bulunan sebze ve meyve toptancı halinde meydana gelen patlama yürekleri ağza getirdi. Patlamada 3 kişinin yaralandığı 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenilirken, patlama anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Antalya’nın Demre ilçesindeki bir meyve halinde saat 15.00 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamanın nedeni henüz belirlenemezken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Antalya'da Meyve Halinde Yürekleri Ağza Getiren Patlama! Yaralılar Var - Resim : 1
Antalya'da toptancı halinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı

İŞ YERLERİ VE ARAÇLAR HASAR ALDI

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi. 3 kişi yaralanırken, 1 kişi hayatını kaybetti. Patlama, iş yerinde ve çevredeki bazı araçlarda hasara neden oldu. Olay yerinde inceleme başlatan ekipler, patlamanın kaynağını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

"NEDENİ BİLİNMİYOR"

Antalya Hal Komisyoncular Derneği Başkanı Nevzat Akcan yaptığı açıklamada, patlamanın vardiya sırasında meydana geldiğini ifade ederek, "Neden kaynaklandığı henüz bilinmiyor. Hal Başkanımızla görüştüm, incelemeler devam ediyor. Şu an için bir kişinin hayatını kaybettiğine dair bilgi geldi, ancak bu bilgi henüz netleşmedi" dedi.

Kaynak: AA

Etiketler
Antalya Patlama
Son Güncelleme:
Fenerbahçelilere Şok Üstüne Şok! Sinan Engin Biter Bitmez Açıkladı Fenerbahçelileri Korkutacak İddia
Şanlıurfa'da Korkunç Kaza: Otomobil Alevler İçinde, Sürücü Yanarak Öldü Şanlıurfa'da Korkunç Kaza: Otomobil Alevler İçinde, Sürücü Yanarak Öldü
Aziz Yıldırım'ın Neden Aday Olmadığı Belli Oldu! Ortalığı Yangın Yerine Çevirecek Galatasaray İddiası Neden Aday Olmadığı Belli Oldu!
Rize’de 48 Saatte Çifte Felaket! Mahsur Kalan 115 Kişi Helikopterle Kurtarıldı, Bungalovlar Evler Boşaltıldı Rize’de 48 Saatte Çifte Felaket! Mahsur Kalan 115 Kişi Helikopterle Kurtarıldı, Bungalovlar Evler Bo
ÇOK OKUNANLAR
SGK’dan 10 Milyon Kişiye 5 Yıl Erken Emeklilik Müjdesi! 3600 Gün Prim Yetiyor SGK'dan 5 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı
Emniyet Harekete Geçti! Fenerbahçe’de Seçim Soruşturması Başlatıldı Emniyet Harekete Geçti! Fenerbahçe’de Seçim Soruşturması Başlatıldı
Sındırgı'da Korkutan Deprem! Sındırgı'da Korkutan Deprem!
Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı'na Şartlı 'Hodri Meydan': 'Trump'a... Desin, Bizzat Ben Karşılayacağım' Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı'na Şartlı 'Hodri Meydan'
CHP'den Özlem Çerçioğlu'na Suç Duyurusu: Usulsüzlüğü Açıkladılar CHP'den Özlem Çerçioğlu'na Suç Duyurusu: Usulsüzlüğü Açıkladılar