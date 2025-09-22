Rize’de 48 Saatte Çifte Felaket! Mahsur Kalan 115 Kişi Helikopterle Kurtarıldı, Bungalovlar Evler Boşaltıldı

Yaklaşık 48 saatlik sağanak yağış sonrasında sel ve heyelan felaketlerinin yaşandığı Rize’de alarm verildi. Sel sonrasında ulaşıma kapanan yollarda başlatılan çalışma sürerken, 115 kişi askeri helikopterlerle güvenli bölgelere taşındı. Dere yataklarına yakın turizm tesisleri, bungalovlar ve evler de boşaltıldı.

Rize'de dün akşamdan itibaren etkisini gösteren sağanak yağışlar sonrası yaşanan sel felaketi nedeniyle Çamlıhemşin-Ayder Yaylası yolu ulaşıma kapanmış, bölgede çalışmalar hız kazanmıştı.

Bugün sel felaketinin yaşandığı bölgedeki vatandaşların tahliyesi havadan sağlandı.

Rize’de 48 Saatte Çifte Felaket! Mahsur Kalan 115 Kişi Helikopterle Kurtarıldı, Bungalovlar Evler Boşaltıldı - Resim : 1
Çamlıhemşin-Ayder Yaylası yolu ulaşıma kapandı

115 KİŞİ HELİKOPTERLE TAHLİYE EDİLDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait helikopterlerle Ayder'den 115 kişi güvenli bölgelere taşındı.

Rize’de 48 Saatte Çifte Felaket! Mahsur Kalan 115 Kişi Helikopterle Kurtarıldı, Bungalovlar Evler Boşaltıldı - Resim : 2

YARDIM MALZEMESİ DE TAŞINDI

AFAD’dan yapılan açıklamada, selin etkili olduğu bölgede hem tahliye hem de insani yardım operasyonlarının eş zamanlı sürdüğü belirtildi. Helikopterlerle bölgeye 385 ekmek, 200 kilo un, 450 çocuk bezi, 20 litre jeneratör yakıtı, 40 koli su ve 5 kilo yaş maya ulaştırıldı.

Rize’de 48 Saatte Çifte Felaket! Mahsur Kalan 115 Kişi Helikopterle Kurtarıldı, Bungalovlar Evler Boşaltıldı - Resim : 3

BUNGALOVLAR, EVLER BOŞALTILDI

Dere yataklarına yakın turizm tesisleri, bungalovlar ve evler boşaltılarak vatandaşlar güvenli alanlara yönlendirildi. Gece boyunca jandarma ve polis ekipleri, taşkın riski taşıyan bölgelerde tahliye işlemlerini sürdürdü. Fırtına Deresi'nin taşması sonucu bazı yapılar sel sularına kapılırken, erken müdahale sayesinde faciadan dönüldü.

Rize’de 48 Saatte Çifte Felaket! Mahsur Kalan 115 Kişi Helikopterle Kurtarıldı, Bungalovlar Evler Boşaltıldı - Resim : 4

HAVA DESTEKLİ MÜDAHALE

AFAD'ın talebi üzerine Kara ve Hava Kuvvetleri'ne ait üç helikopter bölgeye sevk edildi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, selden etkilenen 17 kişi bu helikopterlerle kurtarıldı.

Rize’de 48 Saatte Çifte Felaket! Mahsur Kalan 115 Kişi Helikopterle Kurtarıldı, Bungalovlar Evler Boşaltıldı - Resim : 5

KURTARMA OPERASYONU KAMERADA

Ayder-Çamlıhemşin yolunun Hala Tüneli mevkiinde mahsur kalan diyabet hastaları da tahliye edildi. Heyelan nedeniyle kapanan yolun tünel bölümüne vinç sepeti uzatılarak hastalar güvenli alana indirildi. Ardından ambulanslara teslim edilen hastaların kurtarılma anları cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Rize’de 48 Saatte Çifte Felaket! Mahsur Kalan 115 Kişi Helikopterle Kurtarıldı, Bungalovlar Evler Boşaltıldı - Resim : 6

SELİN ARDINDAN BÜYÜK TEMİZLİK

İki gün süren sağanakla metrekareye 350 kilogramdan fazla yağış düşen kentte, selin izlerini silmek için ekipler seferber oldu. İl genelinde 32 köy yolu yeniden ulaşıma açılırken, heyelan riski bulunan bölgelerde menfez temizliği ve yol onarım çalışmaları aralıksız sürüyor.

Rize’de 48 Saatte Çifte Felaket! Mahsur Kalan 115 Kişi Helikopterle Kurtarıldı, Bungalovlar Evler Boşaltıldı - Resim : 7

HASAR TESPİTİ BAŞLADI

Selin en çok etkilediği Rize’de, İl Özel İdaresi, DSİ, Karayolları ve belediyeler, moloz ve çamurla kaplanan cadde ve sokaklarda temizlik çalışmalarına hız verdi. Elektrik, su ve iletişim hatlarında yaşanan arızalar giderilmeye çalışılırken, hasar tespit ekipleri de sahaya indi.

Rize’de 48 Saatte Çifte Felaket! Mahsur Kalan 115 Kişi Helikopterle Kurtarıldı, Bungalovlar Evler Boşaltıldı - Resim : 8

Kaynak: AA-DHA-İHA

Etiketler
Rize Heyelan Sağanak yağış
