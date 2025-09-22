Şanlıurfa'da Korkunç Kaza: Otomobil Alevler İçinde, Sürücü Yanarak Öldü

Viranşehir-Ceylanpınar yolunda minibüsle kafa kafaya çarpışan otomobil şarampole yuvarlanıp alev aldı; 20 yaşındaki Can Akgeyik yanarak hayatını kaybetti, minibüsteki 14 yolcu yaralandı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Şanlıurfa'nın Viranşehir ile Ceylanpınar ilçelerini bağlayan kara yolunun Beyaz Kule mevkiinde meydana gelen feci trafik kazası, bir gencin ölümüne ve 14 kişinin yaralanmasına yol açtı. Mehmet P. idaresindeki 63 SB 035 plakalı yolcu minibüsü, karşı istikametten gelen Can Akgeyik'in (20) kullandığı 63 SH 694 plakalı Hyundai marka otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Şanlıurfa'da Korkunç Kaza: Otomobil Alevler İçinde, Sürücü Yanarak Öldü - Resim : 1

Çarpışmanın şiddetiyle şarampole devrilen otomobil anında alev aldı. İhbar üzerine Ceylanpınar ve Viranşehir'den çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi bölgeye sevk edildi. Ekipler, yanan araçta sıkışan genç sürücüyü kurtarmak için yoğun çaba sarf ederken, minibüsteki 14 yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Ceylanpınar ve Viranşehir'deki hastanelere nakletti.

Şanlıurfa'da Korkunç Kaza: Otomobil Alevler İçinde, Sürücü Yanarak Öldü - Resim : 2

İtfaiye ekipleri, alevlere karşı adeta zamanla yarışarak yangını söndürdü. Ancak, araç içinden çıkarılan Can Akgeyik'in yanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Genç sürücünün cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından yakınlarına teslim edildi. Yaralıların tedavisi sürerken, bazılarının durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Şanlıurfa'da Korkunç Kaza: Otomobil Alevler İçinde, Sürücü Yanarak Öldü - Resim : 3

Kaza nedeniyle yolda uzun süre trafik akışı aksadı. Polis ve jandarma ekipleri, olayın nedenini belirlemek üzere kaza tutanağı tuttu ve soruşturma başlattı.

Ordu'da Feci Kaza: Hafif Ticari Araç Yaşlı Kadına ÇarptıOrdu'da Feci Kaza: Hafif Ticari Araç Yaşlı Kadına ÇarptıYurttan Haberler

Şile Otoyolu'nda Korkutan Kaza! 4 Kişi YaralandıŞile Otoyolu'nda Korkutan Kaza! 4 Kişi YaralandıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Şanlıurfa Trafik kazası
Son Güncelleme:
Çalışanların Eli Kulağı Bu Haberdeydi! Milyonların Beklediği Erken Emeklilik İçin Bakan Işıkhan Tarih Verdi Erken Emeklilik İçin Bakan Işıkhan Tarih Verdi
Rize’de 48 Saatte Çifte Felaket! Mahsur Kalan 115 Kişi Helikopterle Kurtarıldı, Bungalovlar Evler Boşaltıldı Rize’de 48 Saatte Çifte Felaket! Mahsur Kalan 115 Kişi Helikopterle Kurtarıldı, Bungalovlar Evler Bo
Herkes Güvenle Bilet Satın Alıyordu! Dev Havayolundan Flaş Karar: 500 Uçuş Birden İptal Edildi Dev Havayolundan Flaş Karar
Aziz Yıldırım'ın Neden Aday Olmadığı Belli Oldu! Ortalığı Yangın Yerine Çevirecek Galatasaray İddiası Neden Aday Olmadığı Belli Oldu!
ÇOK OKUNANLAR
SGK’dan 10 Milyon Kişiye 5 Yıl Erken Emeklilik Müjdesi! 3600 Gün Prim Yetiyor SGK'dan 5 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı
Emniyet Harekete Geçti! Fenerbahçe’de Seçim Soruşturması Başlatıldı Emniyet Harekete Geçti! Fenerbahçe’de Seçim Soruşturması Başlatıldı
Sındırgı'da Korkutan Deprem! Sındırgı'da Korkutan Deprem!
Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı'na Şartlı 'Hodri Meydan': 'Trump'a... Desin, Bizzat Ben Karşılayacağım' Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı'na Şartlı 'Hodri Meydan'
CHP'den Özlem Çerçioğlu'na Suç Duyurusu: Usulsüzlüğü Açıkladılar CHP'den Özlem Çerçioğlu'na Suç Duyurusu: Usulsüzlüğü Açıkladılar