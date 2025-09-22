Şanlıurfa'da Korkunç Kaza: Otomobil Alevler İçinde, Sürücü Yanarak Öldü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Şanlıurfa'nın Viranşehir ile Ceylanpınar ilçelerini bağlayan kara yolunun Beyaz Kule mevkiinde meydana gelen feci trafik kazası, bir gencin ölümüne ve 14 kişinin yaralanmasına yol açtı. Mehmet P. idaresindeki 63 SB 035 plakalı yolcu minibüsü, karşı istikametten gelen Can Akgeyik'in (20) kullandığı 63 SH 694 plakalı Hyundai marka otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle şarampole devrilen otomobil anında alev aldı. İhbar üzerine Ceylanpınar ve Viranşehir'den çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi bölgeye sevk edildi. Ekipler, yanan araçta sıkışan genç sürücüyü kurtarmak için yoğun çaba sarf ederken, minibüsteki 14 yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Ceylanpınar ve Viranşehir'deki hastanelere nakletti.

İtfaiye ekipleri, alevlere karşı adeta zamanla yarışarak yangını söndürdü. Ancak, araç içinden çıkarılan Can Akgeyik'in yanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Genç sürücünün cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından yakınlarına teslim edildi. Yaralıların tedavisi sürerken, bazılarının durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kaza nedeniyle yolda uzun süre trafik akışı aksadı. Polis ve jandarma ekipleri, olayın nedenini belirlemek üzere kaza tutanağı tuttu ve soruşturma başlattı.

