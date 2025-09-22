Ordu'da Feci Kaza: Hafif Ticari Araç Yaşlı Kadına Çarptı

Ordu Ünye’de iki aracın çarpışması sonucu savrulan hafif ticari araç, kaldırımda bekleyen 71 yaşındaki Gönül Kuru’ya çarptı; ağır yaralanan kadının hayati tehlikesi devam ediyor, kaza anı güvenlik kamerasında.

Ordu’nun Ünye ilçesinde, Atatürk Mahallesi Devlet Sahil Yolu Caddesi’nde dün saat 13.00 sıralarında meydana gelen trafik kazası yürekleri burktu. Dursun D. (49) idaresindeki 55 KC 553 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden tali yola dönmeye çalışan Saadettin Y.’nin (74) kullandığı 55 KR 132 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç, kaldırımda bekleyen 71 yaşındaki Gönül Kuru’ya çarptı.

Kazanın ardından olay yerinde bulunan bir doktor, ağır yaralanan Kuru’ya ilk müdahaleyi yaparak kalp masajı uyguladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak, Gönül Kuru’nun hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Kuru’nun ekmek aldıktan sonra aile yakınlarına gitmek üzere kaldırımda beklediği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis ekipleri olayın tüm detaylarını aydınlatmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Şile Otoyolu'nda Korkutan Kaza! 4 Kişi YaralandıŞile Otoyolu'nda Korkutan Kaza! 4 Kişi YaralandıGüncel

Konya'da Feci Kaza! 3 Ölü, 2 Ağır YaralıKonya'da Feci Kaza! 3 Ölü, 2 Ağır YaralıGüncel

