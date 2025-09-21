Konya'da Feci Kaza! 3 Ölü, 2 Ağır Yaralı

Konya’nın Yunak ilçesinde otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Olayda 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ağır yaralandı.

Konya'da Feci Kaza! 3 Ölü, 2 Ağır Yaralı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Konya’nın Yunak ilçesinde, Akşehir istikametinden Yunak yönüne seyir halinde olan Hakan Özdemir'in kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine gelen jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri, araçta bulunan Fatma Çoban, Adil Çoban ve Kezban Güneş'in olay yerinde hayatını kaybettiğini, sürücü Hakan Özdemir ile Samet Çoban'ın ise ağır yaralandığını belirledi.

YARALILAR HASTANEDE

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Yunak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Muğla'da Dehşete Düşüren Kaza! 2'si Ağır 4 YaralıMuğla'da Dehşete Düşüren Kaza! 2'si Ağır 4 YaralıGüncel
Giresun'da Feci Kaza... 1 Ölü, 3 YaralıGiresun'da Feci Kaza... 1 Ölü, 3 YaralıGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Konya kaza
Fenerbahçe Başkanını Seçiyor! Ali Koç Mu, Sadettin Saran Mı?
Ali Koç Mu, Sadettin Saran Mı?
Fatih’te Kan Donduran Olay: Günlerdir Aranan Kadın Ölü Bulundu
Günlerdir Aranan Kadın Ölü Bulundu! 'Cinayet' Soruşturması Başlatıldı
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Binlerce Aileye Müjde! 7.6 Milyon TL'lik destek Başkent Kartlara Yattı
7.6 Milyon TL'lik Destek Ödemeleri Hesaplara Yattı
ÇOK OKUNANLAR
Bayrampaşa Belediyesi'ndeki Seçimde 4'üncü Turda da Sonuç Çıkmadı! Kura Çekilecek Bayrampaşa Belediyesi'ndeki Seçimde Tansiyon Yükseldi
CANLI | CHP’de Tarihi Gün: Özgür Özel Yeniden Genel Başkan Özgür Özel Yeniden Genel Başkan
Gürsel Tekin'den CHP Yöntemine Kritik Davet: 'Altına İmza Atayım' Gürsel Tekin’den CHP Yöntemine Özel Davet
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 'Gazze Pazarlığı' Yanıtı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 'Gazze Pazarlığı' Yanıtı
CHP'de Olağanüstü Kurultay Günü! Partiden Kritik 'Delege' Kararı CHP'de Olağanüstü Kurultay Günü! Partiden Kritik 'Delege' Kararı