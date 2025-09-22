Şanlıurfa’da Gümrük Kaçağı Operasyonu: 12 Akıllı Telefon Ele Geçirildi

Haliliye’de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 12 gümrük kaçağı akıllı telefon ve aksesuarları yakalandı, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda gümrük kaçağı 12 akıllı telefon ele geçirildi. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Haliliye İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu, 12 akıllı telefonun yanı sıra 12 adet şarj adaptörü ve şarj kablosu bulundu.

Operasyon kapsamında, kaçak eşyaları bulunduran şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Yetkililer, kaçakçılıkla mücadele kapsamında benzer operasyonların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. Bölgedeki istihbarat ve denetim faaliyetlerinin artarak sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İHA

Şanlıurfa
