Manisa’da Traktör Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Dilek Mahallesi’nde meydana gelen traktör kazasında Serkan Akkoyun yaşamını yitirdi.

Manisa’da Traktör Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Olay, sabah saatlerinde Küme Evleri mevkiinde gerçekleşti. Zeytinlik alanda çalışan 43 yaşındaki yaşındaki Serkan Akkoyun’un kullandığı traktör, engebeli arazide kontrolden çıkarak devrildi. Talihsiz sürücü, devrilen aracın altında kaldı.

Kazayı gören çevre sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Akkoyun’un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Traktörün altından çıkarılan cenaze, Saruhanlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Buradaki işlemlerin ardından otopsi için Manisa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

