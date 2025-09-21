Malatya Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonu! 11 Kişi Tutuklandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Malatya Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, yasa dışı bahis oynatılması ve bu faaliyetlere finansal destek sağlanmasına ilişkin soruşturma başlattı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, 76 kişiye ait banka hesapları detaylı şekilde incelendi.

Yapılan analizlerde, toplamda 1 milyon 28 bin 934 TL’lik yasa dışı işlem hacmi belirlendi. Soruşturmanın ilerleyen aşamasında, 16 Eylül 2025 tarihinde Malatya’da 17, Kahramanmaraş’ta ise 1 kişi olmak üzere toplam 18 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında 17 kişi yakalanırken, gerçekleştirilen aramalarda 20 cep telefonu, 19 SIM kart, 2 dizüstü bilgisayar, 32 banka kartı, çeşitli dijital materyallerin yanı sıra bir adet pompalı tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 17 şüpheliden 11’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 şüpheli savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: ANKA