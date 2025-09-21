Ağrı'da 3 Şahıs ve 7 Düzensiz Göçmen Yakalandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Düzensiz Göçle Mücadeleye Yönelik Huzur ve Güven Uygulaması" gerçekleştirildi.

Uygulamalara 47 tim ve 189 personel katılırken, 4 bin 339 şahıs ile 672 araç sorgulandı. Çalışmalarda farklı suçlardan aranan 3 kişi, düzensiz göçmen organizatörü olduğu tespit edilen 1 şüpheli ve 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İHA