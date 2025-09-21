Ağrı'da 3 Şahıs ve 7 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen huzur ve güven uygulamasında, farklı suçlardan aranan 3 şahıs, 1 organizatör ve 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Son Güncelleme:
Ağrı'da 3 Şahıs ve 7 Düzensiz Göçmen Yakalandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Düzensiz Göçle Mücadeleye Yönelik Huzur ve Güven Uygulaması" gerçekleştirildi.
Uygulamalara 47 tim ve 189 personel katılırken, 4 bin 339 şahıs ile 672 araç sorgulandı. Çalışmalarda farklı suçlardan aranan 3 kişi, düzensiz göçmen organizatörü olduğu tespit edilen 1 şüpheli ve 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Ağrı Düzensiz göçmen
Son Güncelleme:
Kademeli Emeklilik Yasası Meclis’te! 1999-2008 Arası Sigorta Girişi Olanlara Erken Emeklilik Var Mı? Kademeli Emeklilik Yasası Meclis’te!
Dev Enerji Şirketi İflas Bayrağını Çekti! Bölgedeki Çiftçiler Kara Kara Düşünüyor Dev Enerji Şirketi İflas Bayrağını Çekti
Malatya Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonu! 11 Kişi Tutuklandı Malatya Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonu! 11 Kişi Tutuklandı
Düzce’de Kaçakçılık Operasyon: Milyonlarca Makaron ve Tarihi Eser Ele Geçirildi Düzce’de Kaçakçılık Operasyon: Milyonlarca Makaron ve Tarihi Eser Ele Geçirildi
ÇOK OKUNANLAR
Kademeli Emeklilik Yasası Meclis’te! 1999-2008 Arası Sigorta Girişi Olanlara Erken Emeklilik Var Mı? Kademeli Emeklilik Yasası Meclis’te!
Bayrampaşa Belediyesi Başkan Vekili İbrahim Kahraman Oldu: AKP İtiraz Edecek Bayrampaşa Belediyesi CHP'de Kaldı
Fenerbahçe Başkanını Seçiyor! Ali Koç Mu, Sadettin Saran Mı? Sandıklar Kapandı, İlk Sonuçlar Geldi
CHP’de Tarihi Gün: Özgür Özel Yeniden Genel Başkan Özgür Özel Üçüncü Kez Genel Başkan
CHP Kurultayı’nda PM ve YDK Seçimi Sonuçlandı: İşte Özgür Özel’in Yeni A Takımı İşte Özgür Özel’in Yeni A Takımı...