Elazığ’da Traktör Devrildi! 2 Yaralı

Elazığ’da pulluğu takılan traktör devrildi. Kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Bingöl karayolu Kovancılar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pulluğu takılan traktör devrildi. Kazada, 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve Kovancılar itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından traktörün altından çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ambulansla Kovancılar Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

Kaynak: İHA

