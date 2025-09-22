İzmir Konak’ta Polis Operasyonu: İki Kaçak Yakalandı

Konak’ta şüphe üzerine durdurulan iki şüphelinin, toplamda 40 yıla yakın kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı; yağma, uyuşturucu ticareti ve kaçma suçlarından yakalanan şahıslar cezaevine gönderildi.

İzmir Konak’ta Polis Operasyonu: İki Kaçak Yakalandı
İzmir’in Konak ilçesinde, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu iki kişinin, çeşitli suçlardan uzun süreli kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğu tespit edildi. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, 20 Eylül 2025’te gerçekleştirdiği kontrollerde, C.G. (19) ve E.D. (38) adlı şahısları durdurdu.

Yapılan sorgulamada, C.G.’nin gece vakti birden fazla kişiyle ‘yağma’, ‘kamu malına zarar verme’ ve ‘hükümlü veya tutuklunun kaçması’ suçlarından 7 ayrı dosyadan toplam 20 yıl 8 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Aynı gün durdurulan E.D.’nin ise ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’, ‘uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma’ ile ‘hükümlü veya tutuklunun kaçması’ suçlarından 5 ayrı dosyadan toplam 19 yıl 3 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

Her iki şüpheli, gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi. Polis, kent genelinde aranan şahıslara yönelik denetimlerin aralıksız süreceğini bildirdi.

