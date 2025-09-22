Nişan Eğlencesinde Sandalyelerle Birbirlerine Girdiler: 6 Yaralı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Denizli’nin Buldan ilçesinde düzenlenen nişan eğlencesinde kız ve oğlan tarafı arasında çıkan “oynama” tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede altı kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olay, Buldan’ın Dımbazlar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evlilik hazırlığı yapan genç çift için Dımbazlar Mahallesi Sosyal Tesisleri’nde nişan eğlencesi düzenlendi. Eğlence sırasında Karaköy Mahallesi’nden gelen erkek tarafı oyun pistinde oynarken, oyun süresiyle ilgili yapılan itiraz tartışmaya neden oldu.

İki aile yakınlarının karıştığı tartışma bir anda büyüyerek kavgaya dönüştü. Sandalyelerin havada uçuştuğu kavgada, 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Kavga güçlükle sonlandırıldı. Yaşanan olayın ardından nişan eğlencesi sona erdi.

Kaynak: İHA