Nişan Eğlencesinde Sandalyelerle Birbirlerine Girdiler: 6 Yaralı

Denizli Buldan’da nişan eğlencesi kavga ile son buldu. Kız ve oğlan tarafı arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek sandalyelerin havada uçuştuğu kavgaya dönüştü. Olayda 6 kişi yaralanırken, eğlence erken bitti.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Denizli’nin Buldan ilçesinde düzenlenen nişan eğlencesinde kız ve oğlan tarafı arasında çıkan “oynama” tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede altı kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olay, Buldan’ın Dımbazlar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evlilik hazırlığı yapan genç çift için Dımbazlar Mahallesi Sosyal Tesisleri’nde nişan eğlencesi düzenlendi. Eğlence sırasında Karaköy Mahallesi’nden gelen erkek tarafı oyun pistinde oynarken, oyun süresiyle ilgili yapılan itiraz tartışmaya neden oldu.

İki aile yakınlarının karıştığı tartışma bir anda büyüyerek kavgaya dönüştü. Sandalyelerin havada uçuştuğu kavgada, 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Kavga güçlükle sonlandırıldı. Yaşanan olayın ardından nişan eğlencesi sona erdi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Denizli Kavga
Son Güncelleme:
Umut Davası'nda 13. Duruşma… Mehmet Ağar İlk Kez İfade Verdi Umut Davası'nda 13. Duruşma… Mehmet Ağar İlk Kez İfade Verdi
Ali Koç Büyük Ah Almış! Aziz Yıldırım’ın Yıllar Önce Söyledikleri Gerçek Oldu Aziz Yıldırım’ın Yıllar Önce Söyledikleri Gerçek Oldu
Okul Bahçesinde Şok Görüntüler: Camları Kırdılar, Ateş Yaktılar Okul Bahçesinde Şok Görüntüler
Ali Koç Gitti Sadettin Saran Geldi Ne Fayda! Fenerbahçe Yine Bildiğimiz Gibi: Süper Lig’de Büyük Kayıp Ali Koç Gitti Sadettin Saran Geldi Ne Fayda
Tehlike Henüz Bitmedi: Felaketi Yaşayan Karadeniz İçin Hayati Uyarı Tehlike Henüz Bitmedi: Felaketi Yaşayan Karadeniz İçin Hayati Uyarı
İzmir'de Alkollü Kamyonet Faciası: Yeni Anne Öldü, 6'sı Çocuk 8 Kişi Yaralandı İzmir'de Alkollü Kamyonet Faciası: Yeni Anne Öldü, 6'sı Çocuk 8 Kişi Yaralandı
ÇOK OKUNANLAR
SGK’dan 10 Milyon Kişiye 5 Yıl Erken Emeklilik Müjdesi! 3600 Gün Prim Yetiyor SGK'dan 5 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı
Sındırgı'da Korkutan Deprem! Sındırgı'da Korkutan Deprem!
Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı'na Şartlı 'Hodri Meydan': 'Trump'a... Desin, Bizzat Ben Karşılayacağım' Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı'na Şartlı 'Hodri Meydan'
AKP'de 5 Aşamalı 'İstifa' Operasyonu! Cumhurbaşkanı Erdoğan Noktayı Koyacak AKP'de 5 Aşamalı 'İstifa' Operasyonu! Cumhurbaşkanı Erdoğan Noktayı Koyacak
SGK Uzmanı Özgür Erdursun Kritik Detayı Açıkladı: Emekli Maaşları Otomatik Düşecek SGK Uzmanı Özgür Erdursun Kritik Detayı Açıkladı: Emekli Maaşları Otomatik Düşecek