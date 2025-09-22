Pendik'te Fren Arızası Faciası: Çekici Forklift'le Birlikte Yan Yattı, Apartmanda Hasar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul'un Pendik ilçesinde, Dumlupınar Mahallesi Trabzon Caddesi'nde korku dolu anlar yaşandı. İddiaya göre, üzerinde forklift taşıyan 34 MMD 041 plakalı BMC marka çekici, seyir halindeyken fren arızası nedeniyle kontrolden çıktı. Çarpışmalar zinciri, ortalığı adeta savaş alanına çevirdi.

Olay, çekicinin önce park halindeki 41 YP 173 plakalı Hyundai marka araca vurmasıyla başladı. Savrulan çekici, ardından bir apartmanın balkon ve merdivenlerine çarparak hasara yol açtı. Çarpışmanın şiddetiyle duramayan araç, arkasından gelen Mustafa Safran yönetimindeki 34 GJD 695 plakalı aracı sürükleyerek yan yattı. Çekici, sürüklediği araçla birlikte güçlükle durabildi.

Kazada, çekici sürücüsü Niyazi Yüzügüleç hafif yaralandı. Olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye sevk etti. Apartmanda ise çarpmanın etkisiyle maddi hasar oluştu; bina sakinleri korku dolu anlar yaşadı.Polis ekipleri, kaza nedenini belirlemek üzere olay yerinde detaylı inceleme başlattı. Fren arızasının detayları soruşturulurken, yetkililer sürücülere araç bakımının önemini bir kez daha hatırlattı. Olay, bölgede trafik akışını bir süre aksattı.

Kaynak: İHA