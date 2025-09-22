Gaziantep'te Tehlikeli Bisiklet Akrobasisi: Araçlar Arasında Ölümle Burun Buruna

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gaziantep'te, İpek Yolu üzerinde gece saatlerinde bir grup gencin bisikletlerle araç trafiğinin ortasında akrobatik gösteri yapması, hem kendilerinin hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler, gençlerin araçların arasında yüksek hızla girip çıkarak tehlikeli manevralar yaptığını ortaya koydu.

Olay, yoğun trafiğin yaşandığı İpek Yolu'nda meydana geldi. Bisikletliler, direksiyonlar arasında slalom yaparak, ani frenler ve akrobatik sıçramalarla adeta canlarını hiçe saydı. Bu hareketler, arkadan gelen araçların ani manevralar yapmasına yol açarken, olası bir kazanın eşiğinden dönüldü. Görüntülerde, gençlerin gülerek ve bağırarak riskli anlar yaşattığı net bir şekilde görülüyor.

Sürücüler, sosyal medyada paylaşılan videolara tepki yağdırarak, "Bu çocuklar hem kendilerini hem de bizi riske atıyor" yorumlarında bulundu. Polis yetkilileri, olayın farkında olduklarını belirterek, trafikte bisiklet kullanımına yönelik denetimleri artıracaklarını duyurdu.

Kaynak: İHA