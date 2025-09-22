Diyarbakır’da 65 Firari Hükümlü Yakalandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) öncülüğünde, ilçe jandarma birimlerinin desteğiyle 15-21 Eylül 2025 tarihleri arasında kent genelinde kapsamlı bir operasyon yürütüldü.

Operasyon kapsamında, aralarında “kasten adam öldürme”, “uyuşturucu ticareti yapma”, “kişiyi zorla alıkoyma” ve “ruhsatsız silah bulundurma” gibi ağır suçlardan aranan kişilerin de bulunduğu toplam 65 hükümlü yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan hükümlüler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: ANKA