Düzce’de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Satıcı Tutuklandı

Düzce’de polis ve jandarma ekiplerinin bir haftalık narkotik operasyonlarında 7 uyuşturucu satıcısı cezaevine gönderildi; 58 kişi hakkında işlem yapıldı, yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Son Güncelleme:
Düzce’de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Satıcı Tutuklandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Düzce’de uyuşturucuyla mücadele hız kesmeden devam ediyor. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, 15-21 Eylül 2025 tarihleri arasında düzenledikleri operasyonlarda 49 ayrı olaya müdahale etti. Operasyonlarda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 7 şüpheli yakalanarak tutuklandı. Ayrıca, uyuşturucu kullanan ve bulunduran 58 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Operasyonlar kapsamında, 13 adet sentetik ecza, 31 gram esrar, 15 gram metamfetamin, 89 gram bonzai, 40 gram skunk, 62 gram eroin, 32 gram bonzai ham maddesi ve 8 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri de aynı dönemde 4 ayrı olaya müdahale ederek 4 kişi hakkında işlem yaptı.

İzmir Konak’ta Polis Operasyonu: İki Kaçak Yakalandıİzmir Konak’ta Polis Operasyonu: İki Kaçak YakalandıYurttan Haberler

Kaynak: İHA

Etiketler
Elazığ Trafik kazası
Son Güncelleme:
Gaziantep'te Cinayet Şoku: Tarım Müdürlüğü Çalışanı Kalbinden Bıçaklanmış Ölü Bulundu Gaziantep'te Cinayet Şoku: Tarım Müdürlüğü Çalışanı Kalbinden Bıçaklanmış Ölü Bulundu
Pendik'te Fren Arızası Faciası: Çekici Forklift'le Birlikte Yan Yattı, Apartmanda Hasar Pendik'te Fren Arızası Faciası: Çekici Forklift'le Birlikte Yan Yattı, Apartmanda Hasar
Aziz Yıldırım'ın Neden Aday Olmadığı Belli Oldu! Ortalığı Yangın Yerine Çevirecek Galatasaray İddiası Neden Aday Olmadığı Belli Oldu!
Emniyet Harekete Geçti! Fenerbahçe’de Seçim Soruşturması Başlatıldı Emniyet Harekete Geçti! Fenerbahçe’de Seçim Soruşturması Başlatıldı
ÇOK OKUNANLAR
SGK’dan 10 Milyon Kişiye 5 Yıl Erken Emeklilik Müjdesi! 3600 Gün Prim Yetiyor SGK'dan 5 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı
Emniyet Harekete Geçti! Fenerbahçe’de Seçim Soruşturması Başlatıldı Emniyet Harekete Geçti! Fenerbahçe’de Seçim Soruşturması Başlatıldı
Çalışanların Eli Kulağı Bu Haberdeydi! Milyonların Beklediği Erken Emeklilik İçin Bakan Işıkhan Tarih Verdi Erken Emeklilik İçin Bakan Işıkhan Tarih Verdi
Sındırgı'da Korkutan Deprem! Sındırgı'da Korkutan Deprem!
CHP'den Özlem Çerçioğlu'na Suç Duyurusu: Usulsüzlüğü Açıkladılar CHP'den Özlem Çerçioğlu'na Suç Duyurusu: Usulsüzlüğü Açıkladılar