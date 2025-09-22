Düzce’de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Satıcı Tutuklandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Düzce’de uyuşturucuyla mücadele hız kesmeden devam ediyor. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, 15-21 Eylül 2025 tarihleri arasında düzenledikleri operasyonlarda 49 ayrı olaya müdahale etti. Operasyonlarda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 7 şüpheli yakalanarak tutuklandı. Ayrıca, uyuşturucu kullanan ve bulunduran 58 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Operasyonlar kapsamında, 13 adet sentetik ecza, 31 gram esrar, 15 gram metamfetamin, 89 gram bonzai, 40 gram skunk, 62 gram eroin, 32 gram bonzai ham maddesi ve 8 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri de aynı dönemde 4 ayrı olaya müdahale ederek 4 kişi hakkında işlem yaptı.

Kaynak: İHA