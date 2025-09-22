Elazığ’da Traktör Kazası: Pulluk Takılınca Devrildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Elazığ-Bingöl karayolu Kovancılar ilçesinde meydana gelen traktör kazası, korku dolu anlara neden oldu. Edinilen bilgilere göre, pulluğun takılmasıyla kontrolden çıkan traktör devrildi. Kazada, araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine hızla sağlık, polis ve Kovancılar Belediyesi itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, traktörün altında kalan yaralıları titiz bir çalışmayla kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, ambulansla Kovancılar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA