Uyuşturucu İle Yakalanan Şahıs Tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kent merkezindeki kontrol noktasında durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurarak arama yaptı. Aramada 12,80 gram uyuşturucu madde ile557 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayın ardından araçta bulunan ve polis tarafından gözaltına alınan M.G., isimli şahıs sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA