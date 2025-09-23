Diyarbakır’da Yangın Faciası! Küçük Çocuk Kurtarılamadı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Diyarbakır’ın Bismil ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi’nde üç katlı binanın son katındaki dairede yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında ev alevler içinde kaldı. Anne T.Y. ile çocukları Ş.Y. (3) ve S.Y. (2) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Bismil Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Durumu ağır olan S.Y. ise Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA