Trump ve Macron Arasında Tansiyon Yükseldi! Dünya Bu Fotoğrafı Konuşuyor, BM Genel Kurulu'na Damga Vuran Tartışma

ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında yaşanan tartışma BM Genel Kurulu'na damga vurdu. Filistin meselesini görüşen ikili arasında tansiyon yükseldi. O anlar canlı yayına kaydedildi. İşte Trump ve Macron arasındaki o diyalog…

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun bu yılki oturumuna, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yaşanan Filistin gerilimi damgasını vurdu.

Fransa’nın geçtiğimiz günlerde Filistin devletini resmen tanıma kararı İki liderin New York'ta gerçekleştirdiği yüz yüze görüşmede masaya yatırıldı.

Fransa’nın bu adımını eleştiren Trump ile Macron arasındaki gerilim arttı. Macron, askeri müdahalelerle Gazze’de çözüm sağlanamayacağını belirterek, “Siyasi bir yol haritasına ihtiyacımız var. Bu nedenle Filistin’i tanıma kararı aldık” dedi.

“İSRAİL’İN YANINDAYIM”

Trump ise Fransa’nın kararını eleştirerek, İsrail’e olan desteğini yineledi ve şunları söyledi: İsrail’in yanındayım. Hamas’ın meşrulaştırılması anlamına gelen bu tür adımlar atılamaz. 7 Ekim saldırılarını unutamayız. Şu anda atılması gereken tek adım, rehinelerin geri alınması ve çatışmaların sona ermesidir.

“BU TRAVMAYI BİZ DE YAŞADIK”

Fransa Cumhurbaşkanı, 7 Ekim saldırılarında Fransız vatandaşlarının da hayatını kaybettiğini hatırlatarak, “Bu travmayı biz de yaşadık. Ancak yaklaşık iki yıldır süren savaşta istenilen sonuç alınamadı. Hamas’ın bazı üst düzey isimleri etkisiz hale getirildi ama sahada hala ilk günkü kadar savaşçı var. Bu yöntem Hamas’ı ortadan kaldırmıyor. Kapsayıcı ve siyasi bir çözüm şart” diyerek Trump’ı eleştirdi.

Macron ayrıca, sürecin insani yardım, ateşkes, esirlerin serbest bırakılması ve Gazze’nin istikrara kavuşturulması temelinde ilerlemesi gerektiğini vurguladı.

