BM'de Kritik 'Gazze' Zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump Yan Yana!

ABD Başkanı Donald Trump’ın davetiyle, Orta Doğu’daki devletlerin liderleriyle Gazze zirvesi düzenlendi. Tarihi zirvede Cumhurbaşanı Recep Tayyip Erdoğan da yer aldı. Trump, toplantının basına açık bölümünde yaptığı açıklamada, bu toplantının en önemli toplantısı olduğunu kaydetti. Toplantıda, Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yan yana oturması dikkat çekti.

Trump, toplantının başında yaptığı konuşmada, "Bunu başarabileceğimizi düşünüyorum. Bu, bunu başarabilecek grup" ifadelerini kullandı. Bugün 32 toplantısı olduğunu aktaran Trump, "Bu benim en önemli toplantım" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Trıump’ın toplantı masasının başında ve yan yana oturduğu görüldü.

'ÇOK VERİMLİ TOPLANTI'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıya ilişkin açıklamada "Çok çok verimli, güzel bir toplantıyı bitirdik. Ben memnunum, sonucu da hayrolsun" ifadelerini kullandı.

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ise yaptığı açıklamada, "Burada olmamızın tek nedeni savaşı durdurmak ve rehineleri geri getirmek. Bu savaşı sona erdirmek ve Gazze halkına yardım etmek için size ve liderliğinize güveniyoruz. Durum çok, çok, çok kötü, bu yüzden bu savaşı durdurmak ve rehineleri geri getirmek için elimizden gelen her şeyi yapmak üzere buradayız" dedi.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada dünya devletlerine seslenmiş ve Gazze'de İsrail vahşetinin sona erdirilmesi çağrısında bulunmuştu. Erdoğan'In çağrısı birçok katılımcı tarafından da ayakta alkışlanmıştı.

ABD Başkanı Trump ise, bugünkü konuşmasında, Gazze'deki savaşın bitmesi gerektiğini ancak, ateşkes girişimlerinin Hamas tarafından reddedildiğini iddia etmişti. Trump konuşmasında Netanyahu'nun katliamlarına değinmemişti.

