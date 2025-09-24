Parasetamol Tehlikeli mi? Trump'ın Ortalığı Karıştıran Açıklamasına Uzmanlardan Yanıt

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump, hamilelik döneminde parasetamol bazlı ağrı kesici Tylenol kullanımının çocuklarda otizm riskini artırabileceğini iddia etti. Sağlık Bakanlığı’nın bu konuda yeni düzenlemeler yapacağını açıklayan Trump, tıbbi gerekmedikçe hamile kadınların Tylenol kullanmaktan kaçınmasını tavsiye etti.

HAMİLELER ENDİŞELENDİ

Trump, yüksek ateş durumunda ilacın zorunlu bir seçenek olabileceğini kabul etse de, iddiasına yönelik herhangi bir bilimsel detay paylaşmadı. Açıklamalar, özellikle hamileliğinde parasetamol kullanmış olan kadınlar arasında endişeye yol açtı.

UZMANLARDAN AÇIKLAMA

Amerikan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları Birliği (ACOG) ile birçok bilim insanı, Tylenol ile otizm arasında doğrulanmış bir ilişki bulunmadığını belirterek ilacın hamilelikte güvenli olduğuna dikkat çekti. Türkiye gazetesinden Ziyneti Kocabıyık'ın haberine göre, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yağız Üresin de “Parasetamol, bütün ağrı kesici ve ateş düşürücüler arasında en masum ilaçtır. Özellikle hamilelikte her ilaç kullanılmadan önce mutlaka doktora danışılmalı” dedi.

Üresin, son yıllardaki bilimsel yayınları taradığını belirterek, “Yakın zamanda bu iddiayı destekleyecek herhangi bir bilimsel çalışma yayınlanmamış. Böyle bir iddiada bulunmak için bilimsel çalışma örneğini göstermek gerekir” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Üresin, parasetamolün hem gebelere hem de çocuklara verilebilen en güvenli ağrı kesici olduğunu hatırlatarak, “Ne kadar masum olursa olsun, gebelikte mümkünse ilaç kullanılmamalı. Mutlaka kullanmak gerekiyorsa parasetamol, hem gebelere hem de çocuklara verebildiğimiz ağrı kesici ateş düşürücüdür. Bugüne kadarki tecrübelerimize baktığımızda parasetamolün kullanımının otizme sebep olduğuna dair bir veri yok” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi