Parasetamol Tehlikeli mi? Trump'ın Ortalığı Karıştıran Açıklamasına Uzmanlardan Yanıt

ABD Başkanı Trump, hamilelikte kullanılan parasetamolün otizm riski taşıdığını iddia etti. Uzmanlar ise bu görüşü destekleyecek hiçbir bilimsel kanıt olmadığını vurguladı. Sağlık dünyasında gündem olan açıklamaya karşı bilim insanları, parasetamolün gebelikte en güvenli ağrı kesici olduğunu hatırlattı.

Son Güncelleme:
Parasetamol Tehlikeli mi? Trump'ın Ortalığı Karıştıran Açıklamasına Uzmanlardan Yanıt
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump, hamilelik döneminde parasetamol bazlı ağrı kesici Tylenol kullanımının çocuklarda otizm riskini artırabileceğini iddia etti. Sağlık Bakanlığı’nın bu konuda yeni düzenlemeler yapacağını açıklayan Trump, tıbbi gerekmedikçe hamile kadınların Tylenol kullanmaktan kaçınmasını tavsiye etti.

HAMİLELER ENDİŞELENDİ

Trump, yüksek ateş durumunda ilacın zorunlu bir seçenek olabileceğini kabul etse de, iddiasına yönelik herhangi bir bilimsel detay paylaşmadı. Açıklamalar, özellikle hamileliğinde parasetamol kullanmış olan kadınlar arasında endişeye yol açtı.

UZMANLARDAN AÇIKLAMA

Amerikan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları Birliği (ACOG) ile birçok bilim insanı, Tylenol ile otizm arasında doğrulanmış bir ilişki bulunmadığını belirterek ilacın hamilelikte güvenli olduğuna dikkat çekti. Türkiye gazetesinden Ziyneti Kocabıyık'ın haberine göre, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yağız Üresin de “Parasetamol, bütün ağrı kesici ve ateş düşürücüler arasında en masum ilaçtır. Özellikle hamilelikte her ilaç kullanılmadan önce mutlaka doktora danışılmalı” dedi.

Üresin, son yıllardaki bilimsel yayınları taradığını belirterek, “Yakın zamanda bu iddiayı destekleyecek herhangi bir bilimsel çalışma yayınlanmamış. Böyle bir iddiada bulunmak için bilimsel çalışma örneğini göstermek gerekir” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Üresin, parasetamolün hem gebelere hem de çocuklara verilebilen en güvenli ağrı kesici olduğunu hatırlatarak, “Ne kadar masum olursa olsun, gebelikte mümkünse ilaç kullanılmamalı. Mutlaka kullanmak gerekiyorsa parasetamol, hem gebelere hem de çocuklara verebildiğimiz ağrı kesici ateş düşürücüdür. Bugüne kadarki tecrübelerimize baktığımızda parasetamolün kullanımının otizme sebep olduğuna dair bir veri yok” dedi.

Trump Yeni Tartışmanın Fitilini Ateşledi! 'Hamileler İçin Alternatifi Olmayan O İlaç Otizm Riskini Artırıyor'Trump Yeni Tartışmanın Fitilini Ateşledi! 'Hamileler İçin Alternatifi Olmayan O İlaç Otizm Riskini Artırıyor'Dünya

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Etiketler
Donald Trump İlaç
Son Güncelleme:
Konya'da Hayati Operasyon! Tıkalı Şah Damarı Açıldı Konya'da Hayati Operasyon! Tıkalı Şah Damarı Açıldı
Korona Kabusu Geri mi Geliyor? Uzman İsimden Flaş Açıklama Korona Kabusu Geri mi Geliyor? Uzman İsimden Flaş Açıklama
Çalışanların Eli Kulağı Bu Haberdeydi! Milyonların Beklediği Erken Emeklilik İçin Bakan Işıkhan Tarih Verdi Erken Emeklilik İçin Bakan Işıkhan Tarih Verdi
Seçim Sonrası Volkan Demirel Canlı Yayında İtiraf Etti: Bakın Fenerbahçe’nin Eski Kaptanı Hangi Başkan Adayıyla Görüşmüş? Volkan Demirel Canlı Yayında İtiraf Etti
ÇOK OKUNANLAR
Tunç Soyer'in Yargılandığı Kooperatif Davasında Flaş Karar Tunç Soyer'in Yargılandığı Davada Flaş Karar
Balıkesir'de Gece Yarısı Korkutan Deprem! AFAD Büyüklüğünü Duyurdu Balıkesir'de Gece Yarısı Korkutan Deprem
Parasetamol Tehlikeli mi? Trump'ın Ortalığı Karıştıran Açıklamasına Uzmanlardan Yanıt Parasetamol Tehlikeli mi?
Sumud Filosu’na Ses Bombalı ve Kimyasal Saldırı! İki Gemi Hasar Aldı Sumud Filosu’na Ses Bombalı ve Kimyasal Saldırı
Meteoroloji İl İl Açıkladı! Yaz Sıcakları Geri mi Dönüyor? Meteoroloji İl İl Açıkladı! Yaz Sıcakları Geri mi Dönüyor?