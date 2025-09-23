Konya'da Hayati Operasyon! Tıkalı Şah Damarı Açıldı

Konya'da 65 yaşındaki hastanın tıkalı iki şah damarı başarılı operasyonla açıldı. Operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Gökhan Özdemir, bu tür vakaların dikkatli değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde iki şah damarı tıkalı olan ve geçici felç atakları geçiren hastaya ileri düzey beyin anjiyosu yapıldı.

Selçuk Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, sol şah damarına stent takılan Ali Mecit (65), zamanla stentin tıkanması sonucu ciddi bilinç bozuklukları ve düşme atakları yaşamaya başladı.

KAN AKIŞI SAĞLANDI

Uzun süredir kapalı olan damar, başarıyla açıldı, hastanın beynine yeniden yeterince kan akımı sağlandı.

Ameliyatı gerçekleştiren Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Özdemir, bu tür vakaların dikkatli değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

'STENT BÖLGESİ YENİDEN AÇILDI'

Seçilmiş olgularda aktif tedavinin yaşam kalitesini ciddi oranda artırabileceğini anlatan Özdemir, şunları kaydetti: Hastamız, iki şah damarı da tıkalı ve yıllar içinde ciddi şikayetleri gelişen bir kişiydi. Genelde bu tür olgularda kronik damar tıkanıklıklarına cerrahi ya da girişimsel müdahale önerilmez. Ancak bu vakada tekrar eden geçici ataklar ve fonksiyonel kötüleşme nedeniyle yeniden değerlendirme yapıldı. Yapılan detaylı beyin anjiyosunda daha önce stentlenen sol şah damarının tıkalı olduğu ve beyne yeterince kan gitmediği belirlendi. Bu kritik durumda uygun tekniklerle stent bölgesi yeniden açıldı.

Kaynak: AA

