Bu Yapay Zeka Modeli Hastalıkları 10 Yıl Önceden Görüyor

Bilim insanları, geliştirdikleri bir zeka modeliyle insanların 10 yıl içinde yakalanabileceği hastalıkları tahmin edebildiklerini duyurdu. Sistem, özellikle diyabet, kalp krizi ve sepsis gibi hastalıklarda yüksek doğruluk sağladı.

Son Güncelleme:
Bilim insanları, geliştirdikleri yeni yapay zeka modeliyle sağlık alanında çığır açacak bir adım attı. Avrupa Moleküler Biyoloji Laboratuvarı, Almanya Kanser Araştırma Merkezi (DKFZ) ve Kopenhag Üniversitesi’nden araştırmacıların geliştirdiği “Delphi-2M” adlı yapay zeka modeli, insanların gelecek 10 yıl içinde yakalanabileceği hastalıkları tıpkı hava durumu tahmini gibi öngörebiliyor.

MODEL NASIL ÇALIŞIYOR?

Delphi-2M, ChatGPT’ye benzer bir dil modeli teknolojisi kullanıyor. Ancak kelime dizilimleri yerine, insanların tıbbi kayıtlarındaki kalıpları analiz ediyor. İngiltere’de 400 binden fazla kişinin anonim sağlık verileriyle eğitilen model, daha sonra Danimarka’dan 1,9 milyon kişinin kayıtlarıyla test edildi. Model, özellikle tip 2 diyabet, kalp krizi ve sepsis gibi ilerleyici hastalıkları öngörmede yüksek doğruluk oranına ulaştı.

HAVA DURUMU BENZETMESİ

Çalışmanın baş araştırmacılarından Prof. Ewan Birney, “Nasıl ki hava durumunda yüzde 70 yağmur ihtimali diyebiliyorsak, aynı şekilde insanların belirli bir süre içinde bir hastalığa yakalanma olasılığını söyleyebiliriz” ifadesini kullandı. Araştırmacılar, Delphi-2M’nin henüz klinik kullanıma hazır olmadığını vurguladı. Ancak sistemin erken teşhis, önleyici tedaviler ve sağlık kurumlarının gelecekteki hasta yoğunluğunu planlamasında devrim yaratabileceği belirtiliyor. Çalışmada kullanılan verilerin çoğu 40–70 yaş aralığındaki bireylerden elde edildi. Bu nedenle modelin daha genç yaş grupları için geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Araştırmanın sonuçları saygın bilim dergisi Nature’da yayımlandı. Uzmanlara göre bu çalışma, gelecekte sağlık hizmetlerinin bireyselleştirilmesi, erken teşhis oranlarının artırılması ve sağlık ekonomisinin güçlendirilmesi açısından devrim niteliği taşıyor.

Kaynak: AA

