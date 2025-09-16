Yılların Obezite Gizemi Çözüldü! Meğer Bu Yüzdenmiş

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Obez ama sağlıklı kalabilen kişilerin sırrı çözüldü. New York ve Kopenhag’daki bilim insanları, obeziteye rağmen diyabet ve kalp krizi riskini düşüren genetik farklılıkları keşfetti. New York’taki Icahn Tıp Fakültesi ve Kopenhag Üniversitesi’nden araştırmacılar, Avrupa kökenli 450 binden fazla kişinin genetik verilerini inceledi. Ekip, vücut yağı seviyelerini kan basıncı, kolesterol ve kan şekeri gibi metabolik sağlık göstergeleriyle karşılaştırdı. Çalışmada, obeziteyi hastalık riskinden 'ayırıyor' gibi görünen 266 genetik varyant bulundu. Yani, bu varyantlara sahip kişilerin kilo alma olasılığı daha yüksek olsa da metabolik hastalık belirtilerine yakalanma ihtimalleri daha düşüktü.

TEDAVİ GELİŞTİRMERK İÇİN UMUT VERİCİ

Araştırmacılar, bu bulguların obezitenin ve komplikasyonlarının tahmini, önlenmesi ve tedavisinde önemli değişiklikler yaratabileceğini söylüyor. Çalışmanın başyazarı Nathalie Chami, “Bu içgörüler, doktorların hangi hastaların komplikasyonlara karşı daha savunmasız olduğunu öngörmesine ve bazı kişilerde görülen koruyucu genetik etkileri taklit eden yeni tedaviler geliştirmesine yardımcı olabilir” dedi.

Araştırmada, her biri farklı sağlık riskleriyle ilişkili sekiz farklı obezite alt tipi tanımlandı. Chami, “Bu genetik farklılıkları ortaya çıkararak obezitenin neden bireylerde farklı sağlık sonuçlarına yol açtığını anlamaya başlayabiliriz. Obezite tek bir durum değil; her birinin kendine özgü riskleri olan farklı alt tiplerden oluşuyor” dedi. Araştırmacılar şimdi, diyabet veya kalp hastalığı gibi rahatsızlıklarla bağlantılı olmayan yeni genleri bulmak için daha çeşitli toplulukları incelemeyi planlıyor. Bunun için vücut yağı ölçümlerini kolesterol, kan şekeri kontrolü ve tansiyon gibi göstergelerle birlikte değerlendirecekler.

Kaynak: Euronews