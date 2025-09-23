Korona Kabusu Geri mi Geliyor? Uzman İsimden Flaş Açıklama

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

2019’da başlayan ve milyonlarca insanın yaşamını kaybetmesine yol açan Covid-19 pandemisi, 2023 yılında küresel acil durum kapsamından çıkarılmıştı. Ancak son haftalarda Omicron’un alt varyantları Stratus ve Nimbus’un yayılmasıyla birlikte vakalar yeniden artış gösteriyor. Bu gelişme, "Ülkeler yeniden kapanacak mı?" sorusunu gündeme taşıdı.

'VAKALAR ARTACAK'

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Ertek, artan Covid-19 vakaları hakkında merak edilen soruların yanıtını tv100.com'dan Merve Çoban’a verdi. Prof. Dr. Mustafa Ertek, "Şu anda özellikle Doğu Avrupa’da, Güney Amerika’da ve ülkemizin içinde bulunduğu Doğu Akdeniz bölgesinde yeni coronavirüs varyantlarıyla vakalarda artış söz konusu" dedi. Vaka artışlarının beklenen bir durum olduğunu belirten Ertek, "Bu varyantlar coronavirüs ilk çıktığı zamanki kadar tehlikeli değil. Çünkü toplum önemli bir kısmı önceki coronavirüs enfeksiyonunu geçirdi. Yeni varyantlara karşı da kısmı bir bağışıklık durumu söz konusu" ifadeleriyle virüsle mücadelede önemli bir avantaj elde edildiğini hatırlattı. Ertek, mevcut aşıların yeni varyantlara karşı da kısmen koruyucu olduğunu hatırlatarak, “Geçmişte aşı olan kişiler tamamen korunmasalar da riskleri önemli ölçüde azalıyor” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE ENDİŞELENMELİ Mİ?

Türkiye özelinde değerlendirme yapan Ertek, Prof. Dr. Mustafa Ertek, şu ifadeleri kullandı: "Soğuk algınlığı özellikle bağışıklık durumu düşük olarak yaşlı hastalarda, gebelerde her zaman sıkıntılıdır. Problem yaratabilir. O nedenle bu vatandaşlarımızın bu dönemlerde biraz daha dikkat etmesi lazım. Kalabalık yerlerden uzak durmaları gerek. Yoksa normal bir sezonal bir soğuk algınlığından çok farklı değil. Bağışıklık durumu iyi olan insanlar için çok ciddi bir problem yaratmıyor yeni varyantlar” ifadeleriyle Türkiye için panik yapmamak gerektiğini ancak bağışıklığı düşük olan kişilerin tehlike altında olabileceğini vurguladı.

'YENİDEN KAPANMA ÇOK MÜMKÜN DEĞİL'

Ertek ‘kapanma ve karantina’ endişeleri hakkında, “Çok mümkün görünmüyor. Ancak bunu yüzde 100 emin olarak söylemek mümkün değil. Ama tıpkı influenza virüsleri gibi coronavirüs de dünya genelinde insanlarda mevsimsel olarak ya da yılın her döneminde az sayıda vaka olarak görülmeye devam eder” diye konuştu. Ertek, yeni bir coronavirüs türünün ya da farklı bir virüsün gelecekte yeni pandemilere yol açabileceğini de vurguladı: "SARS, MERS ve Covid-19’dan sonra yeni bir pandeminin çıkması sürpriz olmayabilir. Ama yakın dönemde böyle bir beklenti yok."

Kaynak: TV100