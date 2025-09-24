4. Uzaklaştırma Kararını Aldırdığı Gün Katledildi... Hastanedeki Dehşetin Görüntüleri Ortaya Çıktı! Ölümden Kaçmaya Çalışmış ama...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kahramanmaraş Yamaştepe Mahallesi'nde 21 Mayıs'ta Atilla Ayıntaplı adlı erkek, 4 ay önce boşandığı Eser Karaca'nın çalıştığı özel hastaneye gitti. Poşet içerisine sakladığı pompalı tüfekle hastaneye giren Ayıntaplı, Karaca'nın olduğu odaya girdi. Odada başlayan arbedeye Karaca'nın çalışma arkadaşı Ç.A. müdahale etmeye çalışsa da Ayıntaplı onu da itekledi ve "İkinizi de öldüreceğim" diyerek poşetteki pompalı tüfeği çıkardı. Bunun üzerine Karaca odadan kaçmaya çalıştı, Ayıntaplı ise peşinden koşmaya başladı.

DÖRDÜNCÜ UZAKLAŞTIRMA KARARININ ÇIKTIĞI GÜN ÖLDÜRÜLMÜŞ!

Bu sırada hastanede olan hastalar ve çalışanlar, Ayıntaplı'nın elindeki pompalı tüfeği görünce kaçışmaya başladı. Ayıntaplı, merdivende yakaladığı Eser Karaca’ya 3 el ateş ettikten sonra kaçtı. Ağır yaralanan kadın, çalıştığı hastanenin doktorlarının müdahalesine rağmen kurtarılmadı.

Ayıntaplı ise kısa sürede polis tarafından yakalandı ve sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu. Eser Karaca’nın daha önce 3 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı eski eşi Atilla Ayıntaplı hakkında olay günü 4’üncü kez uzaklaştırma kararı çıktığı ancak kendisine tebliğ edilemeden cinayeti işlediği ortaya çıktı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sonunda savcılık, Ayıntaplı hakkında ‘Boşandığı eşe karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, hastane çalışanı Ç.A.’yı tehdit etmesinden dolayı da ‘Silahla tehdit’ suçundan 7 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame, Kahramanmaraş 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne kabul edilerek davaya dönüştü.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Cinayet anının güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Dava dosyasına giren görüntülerde Atilla Ayıntaplı içerisinde tüfek olan poşetle hastanede eski eşinin odasına girdiği görülüyor. Görüntülerin devamında bir süre sonra Eser Karaca ve arkadaşı Ç.A.'nın odadan koşarak uzaklaşması ve Ayıntaplı'nın peşlerinden koşması yer alıyor. Ç.A. ve Eser Karaca odadan koşarak çıkarken, Ayıntaplı poşetin içerisinden çıkardığı tüfekle kadınların peşinden gidiyor.

Ayıntaplı peşinden koştuğu ve kendisine durması için işaret yapan eski eşine tüfekle 3 el ateş etmesinin yer aldığı görüntülerde, yaşananlara tanık olanların ise korku ve panik içerisinde kaçıştıkları da görülüyor.

Hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıla kadar hapis cezası istenen Atilla Ayıntaplı ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: DHA