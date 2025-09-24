Parkta 5 Kişiyi Bıçaklamıştı: Eskişehir'deki Saldırı Davasında Saldırganın Cezası Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde geçtiğimiz yıl ağustos ayında yaşanan olayda, 19 yaşındaki Arda Küçükyetim isimli kişi, Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'na kask, kar maskesi, koruyucu gözlük ve Nazi amblemini yapıştırdığı hücum yeleği ile gelerek 5 kişiyi bıçakladı. Saldırgan, bu anları hücum yeleğine sabitlediği cep telefonu aracılığıyla sosyal medyada canlı yayınladı.

Saldırı, Tepebaşı ilçesine bağlı Uluönder Mahallesi’nde bulunan bir çay bahçesinde meydana geldi. Olayda, Tevfik Arslan (72), Cumali Özemek (58), Naşit Özyürek (88), Metin Korkmaz (65) ve Cemal Altıntaş (52) çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.

YAKALANMASININ ARDINDAN TUTUKLANDI

Olayın hemen ardından polis ekipleri tarafından yakalanan Arda Küçükyetim, ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Küçükyetim, "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAVCILIK 108 YILA KADAR HAPİS TALEP ETTİ

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili hazırladığı iddianameyi 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ne sundu. İddianamede, Arda Küçükyetim hakkında "Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan 100 yıla kadar, "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan ise 8 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Davanın kapalı şekilde görülen karar duruşmasında sanık Arda Küçükyetim hâkim karşısına çıktı. Yapılan savunmaların ardından mahkeme heyeti, Küçükyetim’i "Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" ve "Korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından toplam 75 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırdı.

