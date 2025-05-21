Hastanede Dehşet! Uzaklaştırma Kararı Aldırdığı Gün, Eski Eşi Tarafından Katledildi

Kahramanmaraş'ta özel bir hastanede tıbbi sekreter olarak çalışan Eser Karaca, ayrıldığı eşi tarafından pompalı tüfekle katledildi. 2019 yılında bir kez, 2025 yılında ise iki kez olmak üzere toplam üç kez uzaklaştırma kararı aldıran Karaca'nın, dördüncü uzaklaştırma başvurusunu ise dün avukatı aracılığıyla yaptığı ve mahkemenin bugün sabah saatlerinde bu kararı onayladığı öğrenildi.

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Hastanede Dehşet! Uzaklaştırma Kararı Aldırdığı Gün, Eski Eşi Tarafından Katledildi

Korkunç olay Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir hastanede tıbbi sekreter olarak görev yapan Eser Karaca (42), çalıştığı iş yerinde eski eşi Atilla Ayıntaplı (44) tarafından pompalı tüfekle katledildi.

Atilla Ayıntaplı, yanında getirdiği pompalı tüfekle, bir süre önce boşandığı Eser Karaca’nın görev yaptığı hastaneye geldi. Hastane içerisinde yaşanan tartışma kısa sürede şiddetlendi. Karaca, merdivenlerden aşağıya inerek kaçmaya çalışsa da Ayıntaplı, tüfekle 3 el ateş etti. Ağır yaralanan Karaca, görev yaptığı hastanenin acil servisine alındı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hastanede Dehşet! Uzaklaştırma Kararı Aldırdığı Gün, Eski Eşi Tarafından Katledildi - Resim : 1

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Saldırgan Atilla Ayıntaplı, silahı olay yerinde bırakıp hastane yakınına park ettiği aracıyla kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalanan Ayıntaplı, gözaltına alındı. Olayı duyarak hastaneye gelen çiftin çocukları, annelerinin ölüm haberiyle yıkıldı.

Hastanede Dehşet! Uzaklaştırma Kararı Aldırdığı Gün, Eski Eşi Tarafından Katledildi - Resim : 2

SAATLER ÖNCE UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLMİŞ

Eser Karaca’nın daha önce de eski eşi hakkında defalarca şikâyette bulunduğu öğrenildi. 2019 yılında bir kez, 2025 yılında ise iki kez olmak üzere toplam üç kez uzaklaştırma kararı aldıran Karaca'nın, dördüncü uzaklaştırma başvurusunu ise dün avukatı aracılığıyla yaptığı ve mahkemenin bugün sabah saatlerinde bu kararı onayladığı ortaya çıktı.

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Kaynak: DHA

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