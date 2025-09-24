Kanser İlaçlarında Skandal! İmha Ettiler, SGK’ya Fatura Ettiler

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sayıştay’ın 2024 yılı denetim raporu, Sağlık Bakanlığı’na bağlı döner sermaye işletmelerinde hazırlanan kemoterapi ilaçlarına dair ciddi ihmalleri ortaya çıkardı. BirGün’ün haberine göre, rapor hem süreç yönetiminde hem de stok takibinde sistematik eksiklikler bulunduğunu gösterdi.

HAYATİ ÖNEME SAHİP İLAÇLAR KAYIT DIŞI

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Sayıştay raporundaki bulguları gündeme taşıyarak sert açıklamalarda bulundu. Bakırlıoğlu, “Kanser hastalarının tedavisinde kullanılan en kritik ilaçlarda bile kayıt dışılık, denetimsizlik ve sistemsizlik var. Bu tablo hem hastaları hem de kamu kaynaklarını riske atıyor” dedi.

SİSTEMLER BİRBİRİYLE ENTEGRE DEĞİL

Sayıştay denetçileri, sağlık sisteminde kullanılan MKYS (Malzeme Kaynak Yönetim Sistemi), HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) ve ilaç hazırlama cihazlarının birbiriyle bağlantılı çalışmadığını tespit etti. Bu durumun, kemoterapi ilaçlarının üretiminden kullanımına kadar olan sürecin sağlıklı şekilde izlenmesini engellediği belirtildi.

Bazı hastanelerde ilaçların kutu sayısına göre, bazılarında ise miligram bazında kayıt tutulduğu; arta kalan ilaçların stoklara tekrar eklenmediği görüldü. Ayrıca, imha edilmesi gereken bazı ilaçların ise hastaya uygulanmış gibi gösterilerek SGK’ya fatura edildiği belirlendi.

‘KAMU ZARARINA YOL AÇTI’

Sistemdeki aksaklıkların kamu zararına neden olduğunu dile getiren Bakırlıoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Kanser hastalarının hayatını doğrudan ilgilendiren kemoterapi ilaçlarında düzensizlik ve keyfiyet hakim. Sayıştay’ın ortaya koyduğu tabloya göre; artan ilaçların stoğa girişi yapılmıyor, imha edilen ilaçlar hastaya verilmiş gibi gösterilerek SGK’ya fatura ediliyor. Yani hem kamu zarara uğratılıyor hem de sistemde denetim zafiyeti oluşuyor. Sağlık Bakanlığı’nın bu konudaki genelgeleri bile sahada uygulanmıyor. Bu kabul edilemez bir skandaldır.”

‘SİSTEM ACİLEN ENTEGRE EDİLMELİ’

Bakırlıoğlu, Sağlık Bakanlığı’na çağrıda bulunarak denetim mekanizmalarının güçlendirilmesini ve dijital sistemlerin birbirine entegre edilmesini istedi. Bakırlıoğlu, “Bu tabloyu düzeltmek için HBYS, MKYS ve ilaç hazırlama yazılımlarının acilen entegre edilmesi, ilaçların edinimden imhaya kadar her aşamada kayıt altına alınması gerekiyor. Kamu kaynaklarını korumak ve hastaların tedavi süreçlerini güvence altına almak bakanlığın birinci görevidir” diye konuştu

Kaynak: BirGün