Alman Uzmandan Flaş İstanbul Depremi Uyarısı: Risk Yükseldi Dedi Tek Tek Açıkladı

İKİ SENARYO: YA ANA DEPREMDİ YA DA HABERCİ

Bohnhoff’un değerlendirmesine göre, bölgede yaşanan deprem iki farklı olasılığı işaret ediyor:

İlk ihtimale göre, 6,2 büyüklüğündeki sarsıntı ana depremdi. Bu senaryoda, bölgede zamanla artçı depremler azalacak ve sismik hareketlilik geçici olarak durulacak.

İkinci senaryo ise, bu depremin yaklaşan büyük bir depremin habercisi olduğu yönünde. Özellikle İstanbul’a yönelik bir sismik stres kaymasının söz konusu olduğunu belirten Bohnhoff, bu durumun olası 7,4 büyüklüğünde bir Marmara depreminin yaklaşmakta olduğuna işaret edebileceğini belirtti. Hangi senaryonun geçerli olduğunu bugünden söylemenin mümkün olmadığını da ekledi.