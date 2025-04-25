Alman Uzmandan Flaş İstanbul Depremi Uyarısı: Risk Yükseldi Dedi Tek Tek Açıkladı
Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki sismik hareketlilik bir kez daha tartışma konusu oldu. Depremin ardından gözler yeniden Marmara fay hattına çevrilirken, Almanya’dan gelen bilimsel açıklama dikkatleri İstanbul’a yöneltti.
Kaynak: DW Türkçe
Alman Yer Bilimleri Araştırma Merkezi’nden (GFZ) Prof. Dr. Marco Bohnhoff, DW Türkçe’ye yaptığı değerlendirmede, son depremin Marmara’daki sismik gerilimi doğuya, yani İstanbul’a doğru yönlendirmiş olabileceğine dikkat çekti. Bohnhoff, yaşanan sarsıntının ardından iki kritik senaryoyu kamuoyuyla paylaştı.
İKİ SENARYO: YA ANA DEPREMDİ YA DA HABERCİ
Bohnhoff’un değerlendirmesine göre, bölgede yaşanan deprem iki farklı olasılığı işaret ediyor:
İlk ihtimale göre, 6,2 büyüklüğündeki sarsıntı ana depremdi. Bu senaryoda, bölgede zamanla artçı depremler azalacak ve sismik hareketlilik geçici olarak durulacak.
İkinci senaryo ise, bu depremin yaklaşan büyük bir depremin habercisi olduğu yönünde. Özellikle İstanbul’a yönelik bir sismik stres kaymasının söz konusu olduğunu belirten Bohnhoff, bu durumun olası 7,4 büyüklüğünde bir Marmara depreminin yaklaşmakta olduğuna işaret edebileceğini belirtti. Hangi senaryonun geçerli olduğunu bugünden söylemenin mümkün olmadığını da ekledi.
“ZAMAN NET DEĞİL AMA RİSK YÜKSELDİ”
Prof. Dr. Bohnhoff, Marmara fay hattındaki stresin doğuya kaymasının, İstanbul ve çevresinde büyük bir depremin olasılığını artırdığını ifade etti. Bilimsel veriler doğrultusunda net bir tarih vermenin mümkün olmadığını belirten uzman, “Zamanı bilinmese de tehlike artıyor” uyarısıyla dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.
ARTÇI SARSINTILAR BEKLENİYOR: ŞİDDETİ 5’İ GEÇMEYEBİLİR
Bohnhoff, bölgede artçı sarsıntıların önümüzdeki haftalarda da devam edebileceğini söyledi. Ancak bu depremlerin büyük olasılıkla 5 büyüklüğünü aşmayacağını ve ciddi yapısal hasar yaratmayacağını ifade etti.
6 ŞUBAT DEPREMLERİNDEN SONRA DA UYARMIŞTI
Prof. Dr. Bohnhoff, 6 Şubat 2023’te yaşanan Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin ardından da Marmara çevresindeki risk artışına dikkat çekmişti. Uzman, o dönem yaptığı açıklamalarda, sismik platolarda yeniden dağılan stresin kuzeybatıya yönelerek Marmara bölgesinde yeni gerilim alanları oluşturduğunu belirtmişti.