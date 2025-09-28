Mersin'de Feci Kaza! İşçi Taşıyan Minibüs, Tıra Çarptı: 3 Ölü, 16 Yaralı
Mersin'in Tarsus ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs, tıra arkadan çarptı. Kaza sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde gece saatlerinde büyük bir trafik kazası meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan, M.G'nin kullandığı 07 BCY 359 plakalı minibüs, Ankara-Tarsus Otoyolu'nun Damlama mevkiinde B.A. idaresindeki 42 ASD 781 plakalı tırın 42 ATL 24 plakalı dorsesine arkadan çarptı.
YARALILAR HASTANEDE
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Minibüsteki 3 kişinin yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekipleri, yaralanan 16 kişiyi Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtilirken, otoyolda trafik, bir süre tek şeritten kontrollü olarak verildi.
