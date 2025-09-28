Mersin'de Feci Kaza! İşçi Taşıyan Minibüs, Tıra Çarptı: 3 Ölü, 16 Yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs, tıra arkadan çarptı. Kaza sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Son Güncelleme:
Mersin'de Feci Kaza! İşçi Taşıyan Minibüs, Tıra Çarptı: 3 Ölü, 16 Yaralı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mersin'in Tarsus ilçesinde gece saatlerinde büyük bir trafik kazası meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan, M.G'nin kullandığı 07 BCY 359 plakalı minibüs, Ankara-Tarsus Otoyolu'nun Damlama mevkiinde B.A. idaresindeki 42 ASD 781 plakalı tırın 42 ATL 24 plakalı dorsesine arkadan çarptı.

Mersin'de Feci Kaza! İşçi Taşıyan Minibüs, Tıra Çarptı: 3 Ölü, 16 Yaralı - Resim : 1

YARALILAR HASTANEDE

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Minibüsteki 3 kişinin yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekipleri, yaralanan 16 kişiyi Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtilirken, otoyolda trafik, bir süre tek şeritten kontrollü olarak verildi.

Antalya’da Feci Kaza! 2 Ölü, 2 YaralıAntalya’da Feci Kaza! 2 Ölü, 2 YaralıYurttan Haberler
Adliye Önündeki Kanlı Pusuda Flaş Gelişme!Adliye Önündeki Kanlı Pusuda Flaş Gelişme!Güncel
Diyarbakır'da Kafaya Kafaya Kaza! 8 YaralıDiyarbakır'da Kafaya Kafaya Kaza! 8 YaralıGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Mersin kaza
Son Güncelleme:
Adliye Önündeki Kanlı Pusuda Flaş Gelişme! Adliye Önündeki Kanlı Pusuda Flaş Gelişme!
Milyonlarla Erken Emeklilik Kapısı Açıldı! Yasa Meclis’e Geliyor: Kimler Erken Emeklilikten Yararlanacak? Erken Emeklilik Yasası Meclis'e Geliyor
Sosyolog İsmail Beşikçi Beyin Kanaması Geçirdi Sosyolog İsmail Beşikçi Beyin Kanaması Geçirdi
Liverpool’dan Galatasaray Maçı Öncesi Kritik Başvuru! Gözler Çıkacak Karara Çevrildi Liverpool'dan Galatasaray Maçı Öncesi Flaş Başvuru
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den Kritik Uyarı: Yağış ve Fırtına Geliyor Yağış ve Fırtına Geliyor
Adliye Önündeki Kanlı Pusuda Flaş Gelişme! Adliye Önündeki Kanlı Pusuda Flaş Gelişme!
Sosyolog İsmail Beşikçi Beyin Kanaması Geçirdi Sosyolog İsmail Beşikçi Beyin Kanaması Geçirdi
Fenerbahçe'de Cep Yakan Fatura! Tedesco'nun Tazminatı Ortaya Çıktı Tedesco'nun Tazminatı Ortaya Çıktı
Trump'tan Şok Paylaşım! Fed Başkanı Powell'ı Karikatürle 'Kovdu' Trump'tan Şok Paylaşım! Fed Başkanı Powell'ı Karikatürle 'Kovdu'