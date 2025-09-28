Antalya’da Feci Kaza! 2 Ölü, 2 Yaralı

Manavgat’ta D-400 kara yolunda meydana gelen zincirleme kazada 21 yaşındaki sürücü ve bir yaya hayatını kaybetti. Çarpışmada yaralanan 2 kişi ise hastanede tedavi altına alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Ercan Karaca (21) idaresindeki 07 BNM 022 plakalı otomobil, D-400 kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan Okan Çağan'a (57) çarptı. Karşı şeride geçen araç, Harun B. yönetimindeki 06 AEN 597 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Okan Çağan'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan iki sürücü ile Harun B'nin kullandığı otomobilde bulunan Mehmet S. hastaneye kaldırıldı. Sürücü Ercan Karaca, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

