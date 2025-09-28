Altın Koza’ya Damga Vuran Film! 8 Ödül Birden Aldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

32.'si düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. Sunuculuğunu Oylum Talu ve Yekta Kopan’ın üstlendiği törende, cezaevinde bulunan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın gönderdiği mesaj da okundu.

Tutuklu Belediye Başkanı Zeydan Karalar anıldı

ÖDÜLÜNÜ ZEYDAN KARALAR’A ADADI

Festival kapsamında Onur Ödülü'ne layık görülen usta oyuncu Mehmet Aslantuğ, sahneye çıktığında ödülünü Zeydan Karalar’a adadı. Aslantuğ, şunları söyledi: Keşke doğum günümde bu ödülü Zeydan Karalar’dan alabilseydim. Bu ödülü, görev başındayken dahi soruşturulabilecekleri halde, çifte standartlarla özgürlükleri ellerinden alınan; bu ülkeye hizmet etmek isteyen tüm isimler adına alıyorum.

“O DA BİR ŞEY Mİ” FİLMİNE ÖDÜL YAĞMURU

Geceye damgasını vuran “O da Bir Şey mi”, hem jüri hem de izleyici tarafından büyük takdir topladı. Film, şu kategorilerde ödüle layık görüldü:

En İyi Film

Adana İzleyici Ödülü

En İyi Yönetmen – Pelin Esmer

En İyi Görüntü Yönetmeni

En İyi Sanat Yönetmeni

Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu – Merve Asya Özgür

FİLMYÖN En İyi Yönetmen Ödülü – Pelin Esmer

SİYAD Cüneyt Cebenoyan Özel Ödülü

8 ödül birden aldı

FİLMİN KONUSU NE?

Film, bir film festivali için Söke’ye giden yönetmen Levent ile otelde çalışan kat görevlisi Aliye’nin yollarının kesişmesini konu alıyor. Aliye’nin, bir gece tanımadığı bir dinleyiciye hayat hikayesini anlatma kararı alması, olayların seyrini değiştiriyor. Gerçek ile hayal arasındaki sınırın silikleştiği bu yolculuk, karakterlerin geçmişiyle yüzleşmesini de beraberinde getiriyor.

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU

“O da Bir Şey mi” filminde Timuçin Esen, Merve Asya Özgür, İpek Bilgin, Nur Sürer, Mehmet Kurtuluş, Şebnem Hassanisoughi ve Asiye Dinçsoy gibi usta isimler rol aldı.

Altın Koza’da ödül kazanan yapımlar ise şöyle:

En iyi film ödülü: ‘O da Bir Şey mi’

Kadir Beycioğlu Jüri Özel Ödülü: ‘Gündüz Apollon, Gece Athena’ – Emine Yıldırım

En iyi yönetmen ödülü: Pelin Esmer- ‘O da Bir Şey mi’

En iyi senaryo ödülü: ‘Perde’ – Özkan Çelik, Cem Zeynel Kılıç

En iyi kadın oyuncu ödülü: Tülin Özen – ‘Perde/ Bige Önal – ‘Buradayım, İyiyim’

En iyi erkek oyuncu ödülü: Nazmi Kırık – ‘Uçan Köfteci’

Yardımcı rolde en iyi kadın oyuncu ödülü: Aslı Işık – ‘Uçan Köfteci’ / Duygu Karaca- ‘Perde’

Yardımcı rolde en iyi erkek oyuncu ödülü: Bedir Bedir – ‘Perde’

En iyi müzik ödülü: Barış Diri – ‘Gündüz Apollon Gece Athena’

En iyi görüntü yönetmeni ödülü: Barbu Balasoui (‘O da Bir Şey mi’)

En iyi sanat yönetmeni: Elif Taşçıoğlu- ‘O da Bir Şey mi’

Ayhan Ergürsel En İyi Kurgu Ödülü: Erhan Örs – ‘Ev’

Türkan Şoray Umut Veren Kadın Oyuncu: Merve Asya Özgür – ‘O da Bir Şey mi’

Umut veren en iyi erkek oyuncu: Mazlum Sümer-‘Cinema Jazireh’

Yılmaz Güney Film Ödülü: ‘Ev’ – Orhan Eskiköy

Adana İzleyici Ödülü: ‘O da Bir Şey mi’

Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü: Pelin Esmer

SİYAD Cüneyt Cebenoyan En İyi Film Ödülü: ‘O da Bir Şey mi’

En iyi belgesel film ödülü: ‘Eskisi Gibi’

Belgesel jüri özel ödülü: ‘Kardeş Türküler ile 30 Yıl’

Belgesel mansiyon ödülü: ‘Döngü’

Uluslararası Kısa Film Yarışması

En iyi film: ‘Hapiness’

Jüri özel ödülü: ‘Qaher’

Ulusal Kısa Film Yarışması

En iyi film ödülü: ‘Alis’

Jüri özel ödülü: ‘İnziva’

Ulusal Öğrenci Film Yarışması

TAFF Pictures ve Fono Film Destek Ödülü: ‘Aslında Herkes’

En iyi belgesel film: ‘Taşın Rengi’

En iyi canlandırma film: ‘Aile Yemeği’

En iyi deneysel film: ‘Mars’

En iyi kurmaca film: ‘Nepenthe’

Uyarlama

Edebiyat uyarlaması jüri özel ödülü: ‘Selvi’ – Orhan Eskiköy

Edebiyat uyarlaması en iyi senaryo ödülü: ‘Kesik Baş’ – Pınar Arıkan

