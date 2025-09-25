Devlet Okullarında ‘Kayıt Parası’ Alınıyor mu? Bakan Tekin’den İddialara Yanıt

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, Eskişehir'deki devlet okullarında bazı velilerden "kayıt parası" ve "zorunlu bağış" alındığı yönündeki iddiaları Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne taşıdı. Arslan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e konuya ilişkin yazılı soru önergesi sundu.

BAKAN TEKİN’DEN AÇIKLAMA

Soru önergesine yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2024-2025 eğitim öğretim yılı kayıt sürecinde Eskişehir'de bu türden bir uygulamaya dair herhangi bir şikayetin ‘Teftiş Kurulu Başkanlığı'na ulaşmadığını’ açıkladı.

‘KAYIT PARASI’ TALEP EDİLEMEZ

Bakan Tekin, devlet okullarında eğitimin ücretsiz olduğuna dikkat çekerek, İlköğretim ve Eğitim Kanunu'nun bu konudaki açık hükmünü hatırlattı. Öğrenci kayıtlarının adres bazlı sistemle yapıldığını belirten Tekin, “2025/53 sayılı genelge” ile il valiliklerinin bu konuda uyarıldığını, kayıt döneminde velilerden ücret talep edilmesi durumunda gerekli işlemlerin yapılacağını kaydetti.

132 OKUL DENETLENDİ

Tekin ayrıca, son üç yıl içinde Eskişehir’de toplam 132 okulun müfettişler tarafından denetlendiğini ve bu denetimlerde ‘tek bir olumsuz bulguya rastlanmadığını’ aktardı. Bakan, okulların kırtasiye, temizlik ve bakım-onarım gibi temel giderlerinin karşılanabilmesi için merkezi bütçeden her yıl ödenek gönderildiğini de vurguladı.

‘VELİLER EKONOMİK BASKI ALTINA ALINAMAZ’

CHP’li İbrahim Arslan ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Parasız eğitim hakkı Anayasa güvencesindedir. Veliler ekonomik baskı altına alınamaz” diyerek, bu alandaki mücadelesini sürdüreceğini ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi