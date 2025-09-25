Karaman'da Zincirleme Kaza! 1 Yaralı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Karaman’ın Tahsin Ünal Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede seyir halinde olan iki otomobil ile bir kamyonet çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, 34 SFE 37 plakalı Opel marka otomobilin sürücüsü F.G. yaralandı. Yaralı sürücü, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle yolun tek şeridi bir süre ulaşıma kapandı. Trafik ekipleri araçların diğer şeritten geçişini sağladı. Araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA