Karaman'da Zincirleme Kaza! 1 Yaralı

Karaman'da üç aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yolun tek şeridi bir süre ulaşıma kapandı.

Karaman'da Zincirleme Kaza! 1 Yaralı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Karaman’ın Tahsin Ünal Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede seyir halinde olan iki otomobil ile bir kamyonet çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, 34 SFE 37 plakalı Opel marka otomobilin sürücüsü F.G. yaralandı. Yaralı sürücü, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle yolun tek şeridi bir süre ulaşıma kapandı. Trafik ekipleri araçların diğer şeritten geçişini sağladı. Araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Karaman kaza
Uyuşturucudan Aranırken Yakalandı, Üzerinden Yine Uyuşturucu Çıktı Uyuşturucudan Aranırken Yakalandı, Üzerinden Yine Uyuşturucu Çıktı
Kerem Aktürkoğlu Yıkıldı! Dinamo Zagreb Maçında Yaptıkları Olay Oldu: Tedesco Bile İsyan Etti Dinamo Zagreb Maçında Yaptıkları Olay Oldu
Hükümet Resmen Düğmeye Bastı! O Kişilere 5 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı: İşte Yararlanacak Kesim ve Gün Sayısı O Kişilere 5 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı
Spotify'a Soruşturma Başlatıldı Spotify'a Soruşturma Başlatıldı
ÇOK OKUNANLAR
Herkes Tarafından Biliniyorlardı: Türkiye’nin İki Tekstil Devi İflas Etti! Binlerce Çalışan Kapı Dışarı Edildi Türkiye’nin İki Tekstil Devi İflas Etti
Özgür Özel, Selvi Kılıçdaroğlu İçin Ayağa Kalktı: 'Kemal Bey'in Eşine Yapılanı Kendi Eşime Yapılmış Sayarım' 'Kemal Bey'in Eşine Yapılanı Kendi Eşime Yapılmış Sayarım'
İktidara Yakın Yazardan Mahkemenin Kongre Kararına Eleştiri: 'Bunların Yaşanmasına Ne Gerek Vardı?' İktidara Yakın Yazardan Mahkemenin Kongre Kararına Eleştiri
Özgür Özel'den Flaş 'Kılıçdaroğlu' Açıklaması! 'Kemal Bey'i Bunlarla Beraber Anmam' 'Kemal Bey'i Bunlarla Beraber Anmam'
Sivas'ta Katliam Gibi Kaza! 400 Metrelik Uçurumda Can Pazarı... Sağ Kurtulan Olmadı 400 Metrelik Uçurumda Can Pazarı! Sağ Kurtulan Olmadı