Spotify'a Soruşturma Başlatıldı

Rekabet Kurulu, çevrim içi müzik akış hizmetleri pazarında faaliyet gösteren Spotify Dijital Yayıncılık Hizmetleri AŞ, Spotify Yönetim Destek Hizmetleri AŞ, Spotify AB ve Spotify Technology SA'dan oluşan ekonomik bütünlük (Spotify) hakkında soruşturma başlattı

Son Güncelleme:
Spotify'a Soruşturma Başlatıldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, müzik sektöründe son yıllarda hız kazanan dijital dönüşümün, dinleyicilerin abonelik ücreti ödeyerek ya da reklam izleyerek istedikleri şarkıya anında ulaşabildikleri çevrim içi müzik platformlarını günlük yaşamın önemli parçası haline getirdiğine vurgu yapıldı.

Alışkanlıkları köklü biçimde değiştiren platformların, müzik endüstrisindeki rekabet dinamiklerini de etkilediği belirtilen açıklamada, Kurulca, çevrim içi müzik akış hizmetleri pazarında faaliyet gösteren Spotify hakkında yürütülen ön araştırmanın karara bağlandığı belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda elde edilen bilgi ve belgeler ile yapılan tespitlerin ciddi ve yeterli bulunarak, firmanın Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açılmasına karar verildiği aktarıldı.

'SORUŞTURMADA İKİ TEMEL İDDİA VAR'

Soruşturmanın iki temel iddia üzerine yoğunlaşacağının belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrımcılık iddiası kapsamında Spotify'ın, hak sahipleri arasında, müzik eserlerini çalma listelerine ekleme, sıralama, görünürlük, öneri algoritmalarında öne çıkarma gibi unsurlar yönünden ayrımcılık yapıp yapmadığı incelenecek. Yıkıcı fiyatlama iddiası kapsamında Spotify'ın Türkiye'deki abonelik fiyatlarının, rakiplerinin veya müzik eserleri üzerindeki hak sahiplerinin pazardaki faaliyetlerini zorlaştıracak şekilde düşük belirlenip belirlenmediği incelenecek."

Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettikleri ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

Tüm Dünya Bunu Konuşuyor: Ünlü Müzik Grubu Şarkılarını Spotify'dan Çekti! Gerekçesi Alkış TopladıTüm Dünya Bunu Konuşuyor: Ünlü Müzik Grubu Şarkılarını Spotify'dan Çekti! Gerekçesi Alkış TopladıDünya
Sekiz Yıldır Bekleniyordu! Spotify O Özelliği GetiriyorSekiz Yıldır Bekleniyordu! Spotify O Özelliği GetiriyorGözden Kaçmasın
TikTok’un Kara Kutusu Açıldı! Kanada’da Büyük Skandal, Çocukların Kişisel Bilgileri ToplanıyorTikTok’un Kara Kutusu Açıldı! Kanada’da Büyük Skandal, Çocukların Kişisel Bilgileri ToplanıyorGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Spotify
Son Güncelleme:
Kerem Aktürkoğlu Yıkıldı! Dinamo Zagreb Maçında Yaptıkları Olay Oldu: Tedesco Bile İsyan Etti Dinamo Zagreb Maçında Yaptıkları Olay Oldu
Bahçeli’ye 4 Kelimelik Büyük Sürpriz! Diyarbakır Surlarına Asıldı Bahçeli’ye 4 Kelimelik Büyük Sürpriz! Diyarbakır Surlarına Asıldı
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'e 5 Yıl Hapis Cezası Eski Fransa Cumhurbaşkanı'na 5 Yıl Hapis Cezası
Vatandaşa Satacaklardı! Son Kullanma Tarihi Geçen Yüzlercesi İmha Edildi Vatandaşa Satacaklardı! Son Kullanma Tarihi Geçen Yüzlercesi İmha Edildi
İlk Neşteri Vurdu! Sadettin Saran’ın Volkan Demirel’e Yaptığı Dev Teklif Ortaya Çıktı İlk Neşteri Vurdu! Dev Teklif Ortaya Çıktı
Maraş Otu Yutan Bebek Hastanelik Oldu Maraş Otu Yutan Bebek Hastanelik Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Herkes Tarafından Biliniyorlardı: Türkiye’nin İki Tekstil Devi İflas Etti! Binlerce Çalışan Kapı Dışarı Edildi Türkiye’nin İki Tekstil Devi İflas Etti
Özgür Özel, Selvi Kılıçdaroğlu İçin Ayağa Kalktı: 'Kemal Bey'in Eşine Yapılanı Kendi Eşime Yapılmış Sayarım' 'Kemal Bey'in Eşine Yapılanı Kendi Eşime Yapılmış Sayarım'
İktidara Yakın Yazardan Mahkemenin Kongre Kararına Eleştiri: 'Bunların Yaşanmasına Ne Gerek Vardı?' İktidara Yakın Yazardan Mahkemenin Kongre Kararına Eleştiri
Özgür Özel'den Flaş 'Kılıçdaroğlu' Açıklaması! 'Kemal Bey'i Bunlarla Beraber Anmam' 'Kemal Bey'i Bunlarla Beraber Anmam'
Sivas'ta Katliam Gibi Kaza! 400 Metrelik Uçurumda Can Pazarı... Sağ Kurtulan Olmadı 400 Metrelik Uçurumda Can Pazarı! Sağ Kurtulan Olmadı