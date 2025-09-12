Sekiz Yıldır Bekleniyordu! Spotify O Özelliği Getiriyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Daha önce müzik kayıtları platforma yüklenmeden önce sıkıştırıldığı için bazı orijinal veriler kayboluyordu. Üst harmonikler, dinamik aralık ve sesin derinliği gibi ayrıntılar eksiliyordu. Yeni güncelleme ile dosyalar, orijinal içerik korunarak sıkıştırılacak ve dinleyici, sanatçının gönderdiği kayıtla birebir deneyim yaşayacak. Spotify Studios yapımcısı ve ses mühendisi Jack Mason, Instagram Reels paylaşımında “Lossless, servis ile dinleyici arasındaki farkı ortadan kaldırır” dedi.

ÖZELLİK KİMLERE VE HANGİ ÜLKELERE AÇILDI?

Lossless özelliği, Premium aboneler için 50’den fazla ülkede kademeli olarak dağıtılacak. Dağıtım, Ekim ayı boyunca sürecek. Şu anda Avustralya, Avusturya, Çekya, Danimarka, Almanya, Japonya, Yeni Zelanda, Hollanda, Portekiz, İsveç, ABD ve Birleşik Krallık’taki kullanıcılar erişime başladı. Spotify, özelliğin kullanılabilir olduğu bölgelerde kullanıcıya bildirim gönderecek ve platformdaki neredeyse tüm şarkılar yeni kaliteyle sunulacak.

DİNLEME ÖNERİLERİ VE UYARILAR

Spotify, lossless deneyiminin Bluetooth yerine kablolu kulaklık veya hoparlör ile daha iyi yaşandığını belirtiyor. Büyük dosya boyutları nedeniyle Wi-Fi üzerinden dinleme ve indirme öneriliyor. Platform ayrıca, “Kayıpsız kalite çok daha fazla veri tüketir ve güçlü bir internet bağlantısı gerektirir. İndirilen şarkılar da daha fazla depolama alanı kullanır” uyarısı yaptı.

ÖZELLİĞİN AKTİFLEŞTİRİLMESİ NASIL OLUYOR?

Kullanıcılar, bölgelerinde özellik aktif olduğunda dört adımda kayıpsız müzik deneyimini açabiliyor:

Mobil veya masaüstü uygulamada profil simgesine dokunmak,

Ayarlar (veya Ayarlar ve Gizlilik) menüsüne girmek,

Medya Kalitesi bölümünü açmak,

Wi-Fi, hücresel ve indirme için ayrı ayrı “Lossless” seçeneğini etkinleştirmek.

Spotify’ın kayıpsız sese geçişi, Apple Music ve Amazon Music gibi rakip platformlarda sunulan yüksek kaliteli ses deneyimiyle rekabeti güçlendirecek ve kullanıcıların müzik dinleme alışkanlıklarını yeniden şekillendirecek.

Kaynak: Haber Merkezi