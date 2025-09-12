Trafik Işıklarına Yeni Bir Renk Geliyor: Peki Anlamı Ne?

Trafik ışıklarının klasik kırmızı, sarı ve yeşil düzenine yeni bir renk eklenmesi fikri yeniden tartışmaya açıldı. Yapılan son araştırmalar, özellikle otonom araçlarla birlikte kullanılacak beyaz ışığın hem trafik akışını hızlandırabileceğini hem de yaya güvenliğini artırabileceğini ortaya koyuyor.

Trafik ışıkları, 1920’lerden bu yana hayatımızın ayrılmaz bir parçası. Ancak teknolojinin ilerlemesi ve otonom araçların yaygınlaşmasıyla birlikte, klasik renk düzeninin yeterli olmayabileceği gündeme gelmeye başladı.

BEYAZ IŞIKLA YENİ SİNYAL DÖNEMİ

Kuzey Carolina Eyalet Üniversitesi’nden araştırmacılar, daha önce tartışmaya açılan beyaz ışık önerisini yeniden ele aldı. Araştırmaya göre beyaz ışık, sürücülere otonom araçların yönlendirmesini takip etme sinyali veriyor. Bu sayede trafik akışında yüzde 25’e varan iyileşme sağlanabilirken, sürücü ve yaya güvenliği de artacak.

TEST AŞAMALARI BAŞLADI

Araştırmacılar, sistemin gerçek dünyadaki etkilerini görmek için test sahaları kuruyor. Bu sahalarda olası zorluklar önceden tespit edilecek ve sistemin uygulanabilirliği değerlendirilecek. Ayrıca projeye endüstri temsilcileri ve teknoloji firmalarıyla yapılacak iş birlikleri de katkı sağlayacak.

