Trafik Işıklarına Yeni Bir Renk Geliyor: Peki Anlamı Ne?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trafik ışıkları, 1920’lerden bu yana hayatımızın ayrılmaz bir parçası. Ancak teknolojinin ilerlemesi ve otonom araçların yaygınlaşmasıyla birlikte, klasik renk düzeninin yeterli olmayabileceği gündeme gelmeye başladı.

BEYAZ IŞIKLA YENİ SİNYAL DÖNEMİ

Kuzey Carolina Eyalet Üniversitesi’nden araştırmacılar, daha önce tartışmaya açılan beyaz ışık önerisini yeniden ele aldı. Araştırmaya göre beyaz ışık, sürücülere otonom araçların yönlendirmesini takip etme sinyali veriyor. Bu sayede trafik akışında yüzde 25’e varan iyileşme sağlanabilirken, sürücü ve yaya güvenliği de artacak.

TEST AŞAMALARI BAŞLADI

Araştırmacılar, sistemin gerçek dünyadaki etkilerini görmek için test sahaları kuruyor. Bu sahalarda olası zorluklar önceden tespit edilecek ve sistemin uygulanabilirliği değerlendirilecek. Ayrıca projeye endüstri temsilcileri ve teknoloji firmalarıyla yapılacak iş birlikleri de katkı sağlayacak.

Kaynak: Haber Merkezi