Türkiye’nin O Sahilinde Yere Çöp Atmak Artık Yürek İster! Zabıta Harekete Geçti, Anında Para Cezası Kesilecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nin temiz kalması için kolları sıvadı. Yaz aylarında günde yaklaşık 100 bin ziyaretçiyi ağırlayan Konyaaltı Sahili’nde Büyükşehir Belediyesi ekipleri günde ortalama 65 ton atık topluyor. Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Sahili’nde çevreye atılan çöpleri en aza indirmek amacıyla çevreyi kirletenlere karşı idari para cezası uygulaması başlattı.

ZABITALARA ARALIKSIZ DENETİM YAPIYOR

Uyarı tabelaları ve sözlü olarak bir süredir vatandaşlar bilgilendirilirken, Büyükşehir zabıta ekipleri, sahilde çevreyi kirlettiği tespit edilen kişilere Kabahatler Kanunu çerçevesinde ceza kesiyor. Vardiya usulü bölgede çalışan 25 zabıta personeli denetimleri gün boyu aralıksız sürdürüyor. Her yıl sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği ile yürütülen temizlik kampanyaları, deniz dibi temizlik faaliyetleri gibi çevre bilinçlendirme çalışmalarının yanı sıra temizlik ekipleri her yıl artan çevre kirliliğine karşı büyük mücadele veriyor. Bu uygulamayla, Konyaaltı Sahili’nde çevreyi kirletenlere karşı caydırıcılık oluşturmak ve çevreye duyarlı olunması amaçlanıyor.

PARA CEZASI UYGULANACAK

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Çevre Yüksek Mühendisi Lokman Atasoy, Büyükşehir Belediyesi temizlik ekiplerinin Konyaaltı Sahili’ni temiz tutmak adına 7/24 çalıştığını belirterek, "Her yıl arttırdığımız temizlik çalışmalarımıza ve çevre bilinçlendirme faaliyetlerimize rağmen maalesef çevreye atılan çöplerde artış görüyoruz. Bunun önlenmesine katkı sağlamak için çöp atmanın cezası olduğuna dair sahile bilgilendirme tabelalarını yerleştirdik. Çevreye çöp atmanın aslında bir suç olduğunu ve bunun cezası olduğunu hatırlatmak istedik. Amacımız cezalandırmak değil, caydırıcı olmak ve çevreyi koruma alışkanlığı kazandırmak. Bir süredir de Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı zabıta ekiplerimiz cezai işlemleri uygulamaya başladılar. Bu konuda her kesimden çok olumlu dönüşler alıyoruz. Umarız ki ekiplerimiz ceza uygulamak zorunda kalmazlar. Misafirlerimizden bu konuda destek bekliyoruz. Yapmamız gereken çöpümüzü çöp kutusuna atmak, o kadar. Bu konuda duyarlı olan herkese teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımızla beraber, el ele plajımıza sahip çıkacağız" dedi.

YENİ UYGULAMAYLA ATIK MİKTARI GİDEREK AZALDI

Antalya Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi ve İşletmeler Şube Müdürlüğü personeli Şükran Çelik de "Konyaaltı Sahili’nde hafta sonlarında günlük 65 ton yani 5 kamyon civarında atık topluyoruz. Sahilde yüzlerce noktada yeterince çöp kutuları var. Uygulamadan önce çevreye atılan çöp miktarı daha fazlaydı. Yaklaşık 1 ay başlattığımız bu uygulamayla birlikte, atık miktarında önemli bir azalma oldu. Buradaki iş gücü ihtiyacının azalmasıyla birlikte de vaktimizi daha verimli kullanmaya da başladık. Amacımız vatandaşları cezalandırmak veya onları huzursuz etmek değil. Bu uygulamayla birlikte çevre kirliliğini hep birlikte azaltmak istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA