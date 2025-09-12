Cezaevindeki İmamoğlu'nu Cezaevindeki Avukatı Savundu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 1990 yılında Girne Amerikan Üniversitesi’nden İstanbul Üniversitesi’ne yaptığı yatay geçişin usulsüz olduğu iddiasıyla açılan davada ilk duruşma yapıldı. 18 Mart’ta üniversite diplomasının iptal edildiği İmamoğlu hakkında, “resmi belgede sahtecilik” suçlamasıyla hazırlanan iddianamede 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası isteniyor.

İMAMOĞLU’NUN AVUKATI DA TUTUKLU

İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan ise başka bir dosya kapsamında, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçlamasıyla 19 Haziran’da tutuklanmıştı. Davanın ilk duruşması, Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nun karşısındaki duruşma salonunda, İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirildi.

MAHKEMEDEN PEHLİVAN'A SAVUNMA HAKKI

İmamoğlu’nun talebi üzerine mahkeme, tutuklu avukat Mehmet Pehlivan’ın savunma yapmasına izin verdi. Pehlivan duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden bağlandı. Bu sırada avukat sıralarında “Savunma susmadı, susmayacak” sloganları atıldı.

Avukat Mehmet Pehlivan

‘TUTSAK EDİLMİŞ BİR AVUKAT OLARAK BURADAYIM’

SEGBİS bağlantısının ardından hakim Pehlivan’a “Bizi duyabiliyor musunuz?” diye sordu. Pehlivan “Duyabiliyorum” yanıtını verdikten sonra, içinde bulunduğu koşullar nedeniyle savunma yapmayı reddetti. “Üzerimde cübbem dahi olmadan, müvekkilimle görüştürülmeden duruşmada hazır edildim. Karşınızda tutsak edilmiş bir avukat olarak bulunuyorum” diyen Pehlivan, bir sonraki duruşmada fiziken salonda bulunmak istediğini belirtti. Mahkeme heyeti bu talebin değerlendirileceğini açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Ekrem İmamoğlu, 1990 yılında Girne Amerikan Üniversitesi’nden İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce programına yatay geçiş yapmıştı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), diplomanın sahte olduğu yönündeki bir ihbar üzerine hazırladığı raporu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletti. Bunun üzerine savcılık, İBB Başkanı hakkında “resmi belgede sahtecilik” suçlamasıyla soruşturma başlattı ve İmamoğlu 5 Mart’ta ifade verdi.

İfadesinde, “Bugün ifade vermesi gerekenler o raporu (Yükseköğretim Kurulu’nun raporunu kastediyor) hazırlayanlardır” sözlerini kullanan İmamoğlu’nun diploması, 18 Mart’ta İstanbul Üniversitesi tarafından iptal edildi. Üniversitenin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 1990 yılında yatay geçiş yapan İmamoğlu ve 27 kişinin diplomalarının “yokluk” ve “açık hata” gerekçesiyle geçersiz sayıldığı duyurulmuştu.

