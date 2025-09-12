Kazancıyla Dünyada İlk Üçteydi: Eğlence Sektörünün Devi Konkordatoya Başvurdu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Banka borçlarındaki anlaşmazlık yüzünden konkordato ilan eden Polin Group, projeleri bitirmeye ve yeni siparişler almaya odaklandı. Polin Group Yönetim Kurulu Başkanı Barış Pakiş, bu süreçte 150 proje tamamladıklarını 42 projeyi de devam ettirdiklerini dile getirdi.

EĞLENCE SEKTÖRÜNÜN DEVİ KONKORDATOYA BAŞVURDU

Dünya'dan Recep Erçin'in haberine göre Gebkim OSB’de kurulu kompozit şirketi Polin Group, su parklarında kullanılan kaydırak üretimi ve projesinde dünyada ilk üçte olmasına karşın pandemide eğlence sektörünün tamamen durması, sonrasında gelen faiz artışı ve kur yükselişinin enflasyonun altında kalması nedeniyle nakit akışını döndüremedi.

Bankalardan TL borçlarını dövize çevirmesini isteyen firma olumsuz yanıt alınca 20 Milyon Dolar ci-varındaki finansal borçla konkordatoya gittiklerini anlattı. Önce geçici daha sonra bir yıl kesin mühlet aldı. Kocaeli Gebkim OSB’deki üretim merkezinde sorularımızı cevaplayan Polin Group Yönetim Kurulu Başkanı Barış Pakiş, 2026’nın şirketin 50. kuruluş yılı olduğunu söyledi.

İLK AÇIKLAMA GELDİ

Şirketin konkordato süreciyle ilgili bilgi veren Pakiş şunları söyledi:

“Ticari borçlarımızdan yana sıkıntı yoktu ama bankalar tarafında zorlandık. Eğlence sektörü pandemide durunca riskli değerlendirildik. Ya borç ödemeye odaklanacaktık ya siparişleri teslim etmeye ve üretmeye. Konkordato ile borçları bir kenarda dondurup siparişleri teslim etmeye ve yeni iş almaya odaklandık.

Dünyada bu alanda 5 kıtada 120 ülkede 4 bin proje yapmış ve hatta gemilere su kaydırağı koymuş başka şirket yok. Şu anda 42 projemiz halihazırda devam ediyor. Eylül ayı sonunda Barselona’da düzenlenecek IAAPA Expo Europe’ta yine ödül almayı bekliyoruz. İhracat şampiyonu bir şirketiz.”

Pandemi ve sonrasında gelen zorluklar yüzünden bir anlamda gemiyi limana çekmek zorunda kaldıklarını dile getiren Barış Pakiş, sektörün yapısı gereği hammadde ve diğer giderler peşin ödenirken alacakların ancak proje bitiminde temin edilmesi yüzünden finansman zorluğu oluştuğunu aktardı. KDV alacaklarının da birikmesinin bunda önemli bir etken olduğunu ifade eden Pakiş, “Konkordato iflas değildir. Maalesef teknoloji ve inovasyonda bizi geçemeyen yabancı rakiplerimiz bunu dışarda iflas gibi yansıtmaya çalıştılar. Projelerimize devam ediyoruz. Önümüzdeki 6 aylık süreçte de teslim sürelerine uygun şekilde tüm siparişlerimizi tamamlayacağız. Fabrikamızda 3 vardiya çalışmaya devam ediyoruz. Bu yıl şu ana kadar teslim ettiğimiz proje sayısı da 150’ye yaklaştı” dedi.

Kaynak: Dünya Gazetesi