Beklenen Haber Sonunda Geldi! Milyonlarca Çalışana Yeni umut: 48 Yaşa Erken Emeklilik Yolda

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’de milyonlarca çalışanın beklediği haber ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Hükümet ve SGK’nın üzerinde çalıştığı Mini EYT modeli, 3600 prim günü bulunan vatandaşlara yaş beklemeden emeklilik hakkı getirecek. Düzenleme yalnızca SSK’lıları değil, Bağ-Kur’luları da kapsayacak. Gözler ise Meclis’e çevrildi.

3600 GÜNLE YAŞ ŞARTI OLMADAN EMEKLİ OLUNABİLECEK

Yeni tasarıyla birlikte, 44-55 yaş aralığında olup 3600 prim gününü tamamlayan sigortalılar, yaş şartına takılmadan emekli olabilecek. Bu düzenleme özellikle düşük prim ödeyen çalışanlar için “erken çıkış bileti” niteliğinde olacak.

BAĞ-KUR’LULARA 5 YIL ERKEN EMEKLİLİK FIRSATI

Mevcut uygulamada 9000 gün prim ödeyen Bağ-Kur’lular için yeni düzenleme büyük kolaylık sağlayacak. Tasarıya göre, Bağ-Kur’lular 7200 gün primle emekli olabilecek. Bu da yaklaşık 5 yıl daha erken emeklilik fırsatı anlamına geliyor. Özellikle esnaf ve serbest meslek çalışanları için bu değişiklik adeta bir dönüm noktası olacak.

KADEMELİ EMEKLİLİK MODELİ MECLİS GÜNDEMİNDE

Mini EYT kapsamında kademeli emeklilik sistemi de gündeme geldi. Bu modelle birlikte, sigorta giriş tarihine göre yaş ve prim şartları esnetilecek. Örneğin, 2000-2008 arası sigortalı olanlar sabit yaş sınırını beklemeden kademeli sistemle daha erken emekli olabilecek.

NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Henüz resmi bir tarih açıklanmadı. Ancak hükümet kaynaklarından sızan bilgilere göre Mini EYT düzenlemesinin 2026’ya kadar kademeli olarak hayata geçirilmesi planlanıyor.

Mini EYT’nin Sağladığı Avantajlar

3600 prim günüyle yaş şartsız emeklilik

Bağ-Kur’lular için 9000 yerine 7200 gün avantajı

Kademeli sistemle daha esnek şartlar

44-55 yaş arası çalışanlara erken çıkış fırsatı

Kaynak: Yeni Şafak