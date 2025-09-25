TikTok’un Kara Kutusu Açıldı! Kanada’da Büyük Skandal, Çocukların Kişisel Bilgileri Toplanıyor

Kanada'da yürütülen bir soruşturma, popüler sosyal medya platformu TikTok’un ülkedeki reşit olmayan kullanıcıların kişisel ve hassas verilerini yeterli güvenlik önlemleri olmadan topladığını ortaya çıkardı.

TikTok'un Kara Kutusu Açıldı! Kanada'da Büyük Skandal, Çocukların Kişisel Bilgileri Toplanıyor
Kanada hükümeti tarafından yayımlanan raporda, TikTok’un kullanıcı verilerini reklam hedefleme ve içerik özelleştirme amacıyla nasıl topladığı ve bu uygulamaların ülkenin gizlilik yasalarıyla ne derece uyumlu olduğu mercek altına alındı.

TikTok raporunun sonuçları korkuttu

"13 YAŞ ALTI ÇOCUKLARA ENGEL DEĞİL"

Soruşturma kapsamında, TikTok'un yaş doğrulama sistemlerinin yetersiz kaldığı ve 13 yaş altı çocukların platforma erişimini engellemede etkin olamadığı tespit edildi.

KİŞİSEL BİLGİLER TOPLANIYOR

Raporda, platformun reşit olmayan yüz binlerce kullanıcıya sahip olduğu ve bu kullanıcıların kişisel bilgilerinin toplandığı vurgulandı.

Kişisel bilgiler toplandı
TESPİTİ ZOR

Özellikle yüz ve ses verisi gibi biyometrik bilgilerin izinsiz şekilde toplanması dikkat çekerken, TikTok’un her yıl yaklaşık 500 bin reşit olmayan kullanıcıyı engellediği ancak yaş tespit sistemlerinin zayıflığı nedeniyle birçok çocuğun tespit edilemediği belirtildi.

