Ünlü Fenomen Çift Hakkında Flaş Hapis Talebi

Sosyal medyada lüks yaşamı ve ürün paylaşımlarıyla tanınan Özlem Altınok Öz ile eşi Tayyar Taylan Öz ve şirket ortağı İbrahim Karaorhanlı, vergi kaçakçılığı ve mal varlığını gayrimeşru kaynaklardan gizleme suçlamalarıyla hakim karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlandı ve iddianame mahkemece kabul edildi. Sanıklar, 19 Kasım Çarşamba günü Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ilk kez yargılanacak.

Özlem Altınok Öz ile Tayyar Taylan Öz

DÜŞÜK MALİYETLİ ÜRÜNLERİ YÜKSEK FİYATA SATMIŞLAR!

Olay, ihbar mektuplarıyla su yüzüne çıktı. Sanıkların Medelina Sağlık ve Reklam Hizmetleri Ltd. Şti. üzerinden e-ticaretle kozmetik ürünleri sattığı, sosyal medya paylaşımlarıyla sahte marka algısı yaratarak düşük maliyetli ürünleri yüksek fiyata pazarladığı yönündeki şikayetler üzerine Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü devreye girdi. MASAK'ın detaylı incelemesi, şirketin satışlarında sahtecilik veya örgütlü suç izine rastlamadı; ancak vergi denetiminde bomba patladı: Şirket üzerinden 10 milyon liralık vergi kaçakçılığı tespit edildi. Bu zararın cezası ise 51 milyon liraya ulaştı.

İDDİANAMEDE NELER VAR?

İddianamede, elde edilen haksız kazançların aklandığına dair güçlü deliller vurgulandı. Sanıklar, bu paraları mal varlıklarının gayrimeşru kaynağını gizleyerek sisteme sokmakla suçlanıyor. MASAK raporu, resmi belgede sahtecilik, suç örgütü üyeliği ve kooperatif dolandırıcılığı gibi üç ağır suçtan takipsizlik kararı verse de, vergi kaçakçılığı ve mal varlığı gizleme iddiaları dava konusu oldu. Raporda, sanıkların yasal bahis siteleri, kripto borsaları veya sahte belge düzenleme gibi şüpheli işlemlere dair veri bulunmadığı belirtilirken, şirketin e-ticaret satışlarının yasal çerçevede kaldığına işaret edildi.

7 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Soruşturma sırasında üç şirkete kayyım atanmıştı; bu tedbirler hâlâ yürürlükte. Sanıklar suçlamaları reddediyor ve savunmalarını mahkemede yapacak. Özlem Altınok Öz, Tayyar Taylan Öz ve İbrahim Karaorhanlı hakkında 'Mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek' suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame, Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanıklar 19 Kasım Çarşamba günü ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: DHA